Ta wystawa zachwyca publiczność. Wizualne doświadczenie, które zapiera dech w piersiach

Lightroom, nowa przestrzeń w Londynie dedykowana artystycznym pokazom immersyjnym, wybrała technologię Panasonic, aby wystawiać prace światowej klasy artystów i pionierów innowacji. Do tego celu wykorzystano 28 zaawansowanych technologicznie projektorów Panasonic 3-Chip DLP™, które zapewniają zachwycające wizualizacje. Dzięki temu, historie nabierają życia w zanurzających widzów doświadczeniach, które pobudzają i inspirują każdego, kto odwiedza te ekspozycje.

Od 6 grudnia ubiegłego roku do kwietnia 2024, odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję zanurzyć się w „Spacerowiczach Księżycowych” – fascynującej wystawie immersyjnej, która odkrywała tajemnice załogowych misji kosmicznych programu Apollo z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, często określanych mianem koronnego osiągnięcia ludzkości. Technologia projektorów Panasonic przywróciła do życia zremasterowane obrazy misji Apollo, a także wywiady z astronautami zaangażowanymi w nowy program księżycowy, Artemis. Całość została ubrana w mistrzowską narrację Toma Hanksa, co sprawiło, że historia nabrała wyjątkowego, osobistego wymiaru.

– Zadaniem Lightroom jest kreowanie nowatorskich doświadczeń z udziałem najbardziej wpływowych twórczych umysłów na świecie, wykorzystując awangardową technologię do snucia opowieści dostępnych dla każdego. Tom Hanks to ikona, posiadająca niezrównane doświadczenie w wielkich kinowych opowieściach, a także prawdziwą pasję i ekspertyzę dotyczącą historii eksploracji kosmosu. Dzięki współpracy z przodującym międzynarodowym zespołem kreatywnym, stanowi on idealną postać, by na nowo przybliżyć misje Apollo i Artemis w sposób do tej pory niespotykany oraz na uwolnienie jeszcze większego potencjału Lightroom – tłumaczy Richard Slaney, CEO Lightroom i producent przedstawienia "Spacerowiczów Księżycowych".

Opowiadanie historii w jakości 4K

Aby przybliżyć dynamikę i barwy obrazów z misji Apollo, Lightroom zdecydowało się na wykorzystanie czternastu projektorów Panasonic PT-RQ22K 3-Chip DLP™. Te zaawansowane, rozmieszczone na ścianach urządzenia, dzięki technologii pomnażania pikseli, stworzyły niesamowitą wizualizację w rozdzielczości przekraczającej 4K, świecąc jasnością 20,000 lumenów.

Niebanalne efekty immersyjne, uzyskane z nawet najbardziej wymagających kątów bez tworzenia cieni, to zasługa funkcji pełnego przesunięcia obiektywu w projektorach RQ22K. Pozwala to na ich montaż w dowolnej orientacji, co jest wspomagane przez ultrakrótkoogniskowe obiektywy (UST) Panasonic w wielu z tych urządzeń. Dodatkowo, Lightroom wykorzystał również czternaście projektorów Panasonic PT-RZ12K 3-Chip DLP™, które rozświetlały podłogę 12,000 lumenów, zapewniając kompleksowe wrażenie, które zaprasza odwiedzających do spaceru po powierzchni księżyca.

Przed „Spacerowiczami Księżycowymi”, wystawa Davida Hockney’a „Większe i Bliższe (nie mniejsze i dalej)” przyciągała tłumy i zbierała pochwały krytyków. Jako pierwsza z serii oryginalnych wystaw w Lightroom, uchwyciła wizualną genialność sześciu dekad pracy Hockney’a, jego myśli i procesów twórczych.

Niezawodność jako podstawa

Przy wystawach odbywających się nieprzerwanie przez ponad cztery miesiące, siedem dni w tygodniu, potrzebny jest praktycznie bezobsługowy sprzęt. Taki też jest projektor RQ22K, który wyróżnia się bezfiltrową budową oraz hermetycznie odpornym na pył zamkniętym systemem optycznym. Te cechy zagwarantowały nieustanną projekcję przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki możliwości pracy do 20,000 godzin bez konieczności przeprowadzania konserwacji.

W celu monitorowania jakości projekcji Lightroom wykorzystał cztery kamery PTZ Panasonic AW-UE150 oraz cztery AW-HE130, połączone z pokojem kontrolnym. Dzięki temu możliwe było ścisłe monitorowanie odtwarzanego wideo, precyzyjna analiza oraz diagnozowanie wszelkich problemów technicznych, co gwarantuje nieprzerwane przebieg wystaw.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat „Spacerowiczów Księżycowych” w Lightroom, odwiedź ten adres.