Polska kupiła 116 amerykańskich czołgów Abrams. „Pierwsze egzemplarze już w tym roku”

Minister Obrony Narodowej zatwierdził kontrakt na dostawę amerykańskich czołgów M1A1 Abrams. Do Polski trafi 116 tego typu pojazdów. Do podpisania dokumentu doszło 4 stycznia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej – To dowód na wzmocnienie współpracy z USA – powiedział szef MON.

– Dziękuję za współpracę polsko-amerykańską. Nasi czołgiści już szkolą się na czołgach Abrams w Polsce. Dziękuję za silną wojskową współpracę. Nasza współpraca służy Polsce i całej wschodniej flance – dodał Mariusz Błaszczak.

Czołgi Abrams i wozy techniczne

W skład zamówionego z USA pakietu wejdzie 116 czołgów M1A1 Abrams, mobilne kontenerowe warsztaty naprawy uzbrojenia, wozy techniczne, zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, a także urządzenia diagnostyczne. Amerykanie przygotują także pakiet szkoleniowy dla instruktorów, załóg i personelu technicznego.

– Umowa stanowi także o pozyskaniu wozów technicznych i pakietu wsparcia logistycznego. 116 czołgów – pierwsze egzemplarze już w tym roku. Jest to nasz wspólny polsko-amerykański sukces – powiedział podczas podpisywania dokumentu minister Mariusz Błaszczak.

Abramsy dla Polski za 1,4 mld dolarów

Szef MON poinformował także, że całkowita wartość umowy to około 1,4 miliarda dolarów netto, z czego blisko 200 milionów dolarów pokryje strona amerykańska w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych.

– Wzmacniamy Wojsko Polskie, wzmacniamy pancerną pięść wojska. To mocne wzmocnienie wojska i silny element odstraszania agresora. Już w tym roku pierwsze egzemplarze trafią do Wojska Polskiego – powiedział szef MON.

