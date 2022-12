MON z kolejnymi wydatkami. Tym razem technologię dostarczy Izrael

Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny w tym roku wybrało się na duże zakupy. Tym razem Wojsko Polskie co prawda nie zyska nowych czołgów, armatohaubic, myśliwców, czy śmigłowców, ale mocno zyskać mają piloci, a co za tym idzie zdolności obrony polskiego nieba.

Izraelska firma o jej symulatory dla MON

Kontrakt, który resort obrony podpisał z izraelską firmą Elbit Systems wart jest 36 milionów dolarów, czyli ponad 158 milionów złotych. W ramach umowy, na wyposażenie Polskich Sił Powietrznych mają trafić cztery nowoczesne symulatory, na których szkolić się będą piloci wielozadaniowych myśliwców F-16, czyli popularnych jastrzębi. Polskie F-16, które stacjonują obecnie w bazach w Łasku, Poznaniu-Krzesinach.

Głównym zadaniem maszyn jest obrona polskiego niebo, co w kontekście trwającej od lutego wojny w Ukrainie i taktyki, jaką stosuje Rosja, wydaje się być kluczowym obecnie elementem obrony.

Symulatory lotu F-16

Symulatory, które dostarczy Elbit Systems to urządzenia posiadające 360-stopniowe wyświetlacze, co sprawia, że piloci mogą poczuć się niemal dokładnie tak, jak w myśliwcu. Sam producent zapewnia, że jego produkt daje doświadczenie prawdziwego lotu.

Urządzenia mają służyć do nauki podstawowych, ale także bardziej zaawansowanych umiejętności związanych z pilotażem myśliwcem F-16 i obsługą wszystkich systemów.

Kontrakt ma być realizowany w czasie 28 miesięcy, co najprawdopodobniej oznacza, że urządzenia będą trafiać do Polski partiami. W ramach umowy firma zapewnia także dostęp do szkoleń nie tylko w symulatorze, ale także wirtualnych.

