Grillowanie jest zabronione nawet w miejscach z pozoru bardzo dobrych. Grozi za to wysoki mandat

Za nami majówka, a to moment, który przez wielu oficjalnie nazywany jest otwarciem sezonu na grillowanie. Teraz czekają nas całe wakacje, w ciągu których będziemy smażyć na ogniu ulubione kiełbaski czy inne przysmaki. Grille chętnie będziemy wyjmować też w nadchodzący długi weekend czerwcowy zahaczający o Boże Ciało. To warto wiedzieć przed rozpaleniem ognia. Nie wszyscy wiedzą, że można zapłacić karę.

Mandat za grillowanie. To możliwe

Mandat za grillowanie wydaje wam się czymś absurdalnym? Warto potraktować sprawę poważnie, bowiem jeśli złamiemy obowiązujące zasady, i przyłapią nas na tym służby państwowe, na pewno zapamiętamy to na długo. Warto wiedzieć, gdzie można legalnie grillować na łonie natury i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych czy prawnych za naruszenie przepisów.

Do grillowania wyznaczone są zwykle specjalne miejsca. Oznacza to, że często wcale nie możemy rozbić się ze swoim sprzętem, gdziekolwiek zechcemy. Tak jest m.in. na otwartych polanach czy terenach nad wodą. Nad wieloma jeziorami wyznaczone są specjalne strefy dla osób grillujących, jak i nie. Wszystko po to, by ci, którzy przyjechali tylko się poopalać czy popływać, nie musieli wdychać dymu i intensywnych zapachów. Zanim się rozbijemy, warto dokładnie sprawdzić, czy umieszczone są tam jakieś tabliczki informacyjne lub regulamin.

Jeśli się pomylimy i rozbijamy grilla na niewłaściwym obszarze, nie od razu musi kończyć się na karze finansowej. Ochrona lub inni plażowicze mogą po postu zwrócić uwagę i zastosować upomnienie. Większy problem pojawi się dopiero wtedy, gdy zlekceważymy uwagi.

Taki mandat można zapłacić za grillowanie

Mandat za rozpalenie grilla i ogniska na pewno będzie nam groził jeśli rozpalimy go w odległości w odległości do 100 metrów od granicy lasu – chyba że znajdziemy tam specjalne paleniska. Problematyczne może też okazać się grillowanie na balkonie. Choć takich praktyk nie zabraniają przepisy krajowe, to swoją decyzję w tej sprawie może podjąć zarządca danego budynku.

Zgodnie z aktualnymi zasadami karę można zapłacić także za rozpalanie ognisk na terenach, które z pozoru wydają się do tego bardzo dobre. Tak jest na ogródkach działkowych. Trzeba pamiętać, że na działkach w ROD nie można palić ognisk, wynika to z regulaminu ROD w § 68 pkt 5.

Warto pamiętać, że mandat za grillowanie w miejscach niedozwolonych może wynieść nawet do 5000 złotych – dotyczy lasów. Ponadto gdyby doszło do pożaru lub groźnej sytuacji zgodnie z art. 163 Kodeksu Karnego możemy zostać nawet pozbawieni wolności od 1 roku do 10 lat. Podstawowa kara za rozpalenie ognisko lub grilla w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone i opatrzone wyraźną informacją, to ryzyko mandatu w wysokości 500 zł.

Czytaj też:

Co Polacy wrzucają na grilla? Królują dwa rarytasy. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Co na grilla? Te produkty z rusztu smakują równie dobrze, jak kiełbasa, karkówka i kaszanka