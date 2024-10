Polacy stawiają na segregację odpadów. Ale nie wszyscy robią to prawidłowo

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań SW Research przeprowadzonych na zlecenie Fundacji ProKarton, aż 97 proc. Polaków zadeklarowało, że segreguje odpady, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do roku 2023. Coraz większa liczba osób jest również świadoma, jak prawidłowo segregować kartony po płynnej żywności – aż 58 proc. respondentów deklaruje, że trafiają one do żółtego pojemnika. Pomimo tego, wciąż istnieją wątpliwości związane z segregacją odpadów i prawidłowym przyporządkowaniem ich do odpowiednich pojemników. Jak zauważa Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton, zanieczyszcz nia frakcji pochodzących z różnych pojemników utrudniają proces recyklingu i obniżają jakość surowców.

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost świadomości ekologicznej w Polsce. To właśnie osoby w wieku 40-59 lat, a także mieszkańcy województw lubuskiego i opolskiego, najczęściej deklarują prawidłowe segregowanie odpadów. Na drugim biegunie znajdują się młodsze osoby poniżej 39. roku życia oraz mieszkańcy województwa podlaskiego, gdzie segregacja odpadów jest rzadsza.

Segregacja odpadów w Polsce jest obowiązkowa, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich lat stała się ona powszechną normą, a tylko niewielka część społeczeństwa deklaruje, że nie spełnia tego obowiązku.

Jeśli chodzi o kartony po płynnej żywności, prawidłowe ich wyrzucanie nadal budzi wątpliwości. 58 proc. respondentów trafnie wskazuje żółty pojemnik, jednak 20 proc. błędnie wybiera niebieski pojemnik przeznaczony na papier, a 9 proc. wyrzuca kartony do odpadów zmieszanych. Problemem pozostaje również fakt, że frakcje z żółtych pojemników, przeznaczonych na plastiki, metale i odpady wielomateriałowe, są często zanieczyszczone innymi odpadami, co obniża jakość surowców do recyklingu i utrudnia sortowanie.

Rośnie także świadomość dotycząca możliwości recyklingu kartonów po płynnej żywności. 70 proc. Polaków wie, że podlegają one przetwarzaniu, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe względem poprzedniego roku. Mężczyźni (76 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (74 proc.) najczęściej wykazują się tą wiedzą, a najwyższy odsetek respondentów z wiedzą o recyklingu kartonów pochodzi z województwa opolskiego (90 proc.).

Proces recyklingu kartonów po napojach odbywa się w papierniach, gdzie zużyte opakowania poddawane są wirowaniu w hydropulperze. W wyniku tego procesu warstwy opakowań są oddzielane, a włókno celulozowe odzyskiwane do produkcji nowych materiałów, takich jak tektura falista czy ręczniki papierowe. Sosnowski podkreśla, że rozwijanie wiedzy na temat recyklingu i prawidłowej segregacji jest kluczowe, aby możliwe było skuteczne działanie w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.