Trudna końcówka roku dla kredytobiorców? Prezes NBP uspokaja

W środę zakończyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po szósty z rzędu zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Po październikowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Środowa decyzja nie była zaskoczeniem. Zdecydowana większość ekspertów była zgodna, że RPP po raz kolejny utrzyma stopy procentowe. Zagadką pozostaje listopadowe posiedzenie Rady. Jeszcze niedawno niemal pewne wydawało się, że po wrześniowym skoku inflacji konsumenckiej do poziomu 4 proc., RPP zdecyduje się na pierwszą od czterech lat podwyżkę. Część ekspertów uważa jednak, że powrót pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN) oddala widmo listopadowych podwyżek. Nie brakuje jednak odmiennych prognoz.

– Podtrzymujemy naszą prognozę jednorazowej podwyżki stóp o 0,25 pkt proc. w listopadzie. Jednocześnie dostrzegamy ryzyko, że w związku ze wznowieniem interwencji na rynku paliw podwyżka ta ostatecznie się nie zmaterializuje – uważają ekonomiści Credit Agricole BP.

Stopy procentowe wzrosną w listopadzie?

Podczas wczorajszej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński podkreślił, że “jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania”. Dla gremium “priorytetem pozostaje cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen”.

Dopytywany przez dziennikarzy o możliwość ewentualnej podwyżki stóp procentowych w listopadzie, szef banku centralnego odpowiedział: – Tak, chociaż tego nie przewiduję – odpowiedział Glapiński.

– Ja jako prezes NBP mam wszystkie dane na bieżąco. Na to (podwyżkę stóp procentowych w listopadzie – red.) się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie nasi analitycy z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu poprawek eksperckich, przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres, a Rada podejmie decyzję – dodał.

Ewentualna podwyżka stóp procentowych byłaby złą wiadomością dla kredytobiorców. Wiązałaby się bowiem z podniesieniem miesięcznej raty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem.

Kolejne posiedzenie RPP zaplanowano w dniach 3-4 listopada br.

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