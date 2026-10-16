Przed tygodniem Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewiduje ona ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży między godziną 22.00 a 6.00. W praktyce oznacza to koniec kupowania alkoholu na wynos. Zakaz obejmie sklepy i stacje paliw, nie dotyczy natomiast restauracji, barów, pubów, hoteli, a także lotnisk.

W trakcie debaty nad nowelą wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka podkreślała, że celem regulacji jest ujednolicenie godzin ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju, przy zachowaniu roli samorządów. Będą one miały możliwość dodatkowego ograniczenia sprzedaży alkoholu między godziną 21.00 a 22.00 lub między 6.00 a 9.00.

Jak często Polacy kupują alkohol? Spora różnica między kobietami i mężczyznami

Jak często Polacy kupują alkohol? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost".

Okazuje się, że największy odsetek respondentów (34,8 proc.) kupuje alkohol kilka razy w roku. Niewiele mniej, bo 29,5 proc. ankietowanych czyni to kilka razy w miesiącu. Wyraźnie niższy odsetek, bo 12,6 proc. przyznaje, że kupuje alkohol kilka razy w tygodniu, a jedynie 4,4 proc. robi to codziennie. 18,7 proc. badanych deklaruje, że w ogóle nie kupuje alkoholu.