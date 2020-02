Najbogatszy człowiek w Tajlandii planuje imponującą inwestycję. Ma przyciągnąć turystów

Charoen Sirivadhanabhakdi jest właścicielem firmy Asset World, na czele której stanęła córka miliardera – Wallapa Traisorat. Bloomberg podaje, że najnowszym projektem opracowanym przez spółkę jest budowa najwyższego drapacza chmur w Tajlandii. O budynku wiadomo jedynie tyle, że ma stanąć przy brzegu rzeki Menam w Bangkoku, a budowa zostanie ukończona nie wcześniej niż w 2025 roku. Koszt budowy to 948 mld dolarów, co ma być dla firmy najbogatszego człowieka w Tajlandii inwestycją w wizerunek i rozpoznawalność Asset World. Zdaniem Traisorat planowany wieżowiec ma „uosabiać to, co firma zamierza zrobić – wyznaczać nowe trendy i podnosić standardy” . Drapacz chmur ma w zamyśle rodziny miliardera stać się nowym punktem orientacyjnym i przyciągnąć turystów do Tajlandii.

Spadek dochodów z turystyki

Ta druga kwestia jest o tyle istotna, że – jak przypomina Bloomberg – turystyka stanowi około 20 proc. PKB Tajlandii. Sektor odnosi jednak ostatnio straty z powodu koronawirusa, a wpływy z tytułu przyjazdu cudzoziemców spadły w styczniu o 3,6 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 roku. Co więcej, odnotowano także 10 proc. spadek zainteresowania wśród chińskich turystów, którzy ograniczyli podróże ze względu na ryzyko wybuchu epidemii. Spółka Asset World jest jednak przekonana, że ten trend wkrótce się odwróci. – Branży turystycznej zawsze udawało się odbić od dna – zaznaczyła Traisorat.

Na tym nie koniec planów Asset World. Spółka prowadzi rozmowy z trzema dużymi sieciami hoteli w sprawie ewentualnych partnerstw oraz współpracuje już z markami takimi jak Marriott czy Hilton. Sirivadhanabhakdi chce także wybudować największy hotel konferencyjny w Tajlandii, którego otwarcie ma nastąpić w przeciągu najbliższych pięciu lat.

