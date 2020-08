Szumowski zrezygnował, ruszyła giełda i typowanie. Bukmacherzy stawiają na dwa nazwiska

Miała być rekonstrukcja jesienią, a w rządzie są już dwa wakaty do obsadzenia i to w sporych i ważnych resortach: zdrowia i spraw zagranicznych. We wtorek rezygnację złożył Łukasz Szumowski, a w czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Wraz z rezygnacjami media zaczęły publikować nieoficjalne ustalenia dotyczące następców, przewinęło się już kilka nazwisk. Firma bukmacherska Unibet wzięła pod lupę szansę kilku z nich. Do przejęcia schedy po Łukaszu Szumowskim według bukmacherów najbliżej jest dwóch potencjalnych kandydatów na to stanowisko. To obecny wiceminister zdrowia i senator Waldemar Kraska, którego szanse określane są na 49 proc.

Tyle samo – 49 proc. – ma prof. Grzegorz Gielerak, kardiolog, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Reszta stawki znacząco odbiega od dwóch faworytów. W przypadku byłego marszałka i wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego te szanse są o wiele mniejsze, prawdopodobieństwo nominacji Karczewskiego określono na 27 proc.

Stawkę domykają prof. Wojciech Maksymowicz (11 proc.), Tomasz Latos (7 proc.) i dosyć nieoczekiwanie ujęty w typowaniach lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – jego szanse są jednak nikłe, wynoszą zaledwie 2 proc.

