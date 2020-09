Jacek Sasin o rekompensacie dla Poczty Polskiej: Demokracja kosztuje. Mam żal do opozycji

– W ramach PiS ustaliliśmy już skład rządu, również w kwestii personalnej. Dziś poinformujemy o tym koalicjantów – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Został także zapytany, czy scenariusz czterech wicepremierów, w którym jednym z nich jest Jarosław Kaczyński, jest prawdziwy.

– Powrót Jarosława Kaczyńskiego to wielce prawdopodobny scenariusz, ale zakomunikuje to premier – przyznał. – Jeśli tak się stanie, to będzie to bardzo dobra sytuacja. Trzech liderów koalicyjnych będzie w rządzie – dodał.

Kiedy odbędzie się zaprzysiężenie? Obecnie mowa o środzie, ale zależy to od prezydenta Andrzeja Dudy.

– To prezydent wyznacza termin zaprzysiężenia. Wniosek do Prezydenta jeszcze nie wpłynął, bo nie został wysłany – powiedział Jacek Sasin.

Poważne korekty

Wicepremier i minister aktywów państwowych przyznał, że raczej nie obawia się o swoje stanowisko. Zaznaczył, że należy się jednak spodziewać dużych zmian. – To nie będzie nowy rząd. To dalej rząd premiera Morawieckiego, ale z poważnymi korektami – powiedział na antenie TVN24.

Wicepremier został również zapytany o umowę koalicyjną. Mimo że dziennikarze zostali zaproszeni na jej podpisanie, to jej treść pozostaje tajemnicą. – W umowie koalicyjnej są przede wszystkim tematy programowe. Umowa jest jednak dokumentem wewnętrznym. Dopóki nie jest tak, że mamy konkretne projekty ustaw, to umówiliśmy się, że nie będziemy mówić o sprawach wirtualnych – powiedział wicepremier Jacek Sasin.

70 mln zł dla Poczty Polskiej