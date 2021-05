500 plus i 14. emerytura tylko dla zaszczepionych? „Elementy dyscyplinujące”

Samorządowcy zaproponowali, by wypłata środków z programu 500 plus była przewidziana tylko dla dzieci osób zaszczepionych, a 14. emerytura tylko dla zaszczepionych seniorów – ustaliło Radio Zet. Taka propozycja miała paść w ostatni piątek na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

„To kontrowersyjne rozwiązanie”

Pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik stwierdził, że „oprócz zachęt powinny być elementy dyscyplinujące”. – To są pieniądze dodatkowe, w przypadku 14. emerytury już jest warunek wykluczający pewną grupę emerytów zarabiających powyżej określonego progu, dlaczego więc nie wprowadzić kolejnego warunku? – powiedział w rozmowie z Radiem Zet. – Zdaję sobie sprawę, że to kontrowersyjne rozwiązanie, ale nie widzę powodu, by unikać tego tematu, jeżeli mamy skutecznie chronić się przed COVID-19 – kontynuował Marek Wójcik.

Szczepienia w Polsce

W niedzielę 23 maja Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że zostało wykonanych ponad 17,8 mln szczepień w Polsce. W pełni zaszczepionych jest ponad 5,5 mln osób (zostały one zaszczepione preparatem Johnson&Johnson lub dwiema dawkami innych preparatów).

