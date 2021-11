Kursy walut 02.11.2021. Złoty traci, frank szwajcarski z tegorocznym rekordem

We wtorek 2 listopada NBP ogłosi najnowsze uśrednione kursy walut. Zanim to nastąpi, przypominamy dane z piątku 29 października. Obowiązują one do momentu opublikowania nowszego zestawienia.

Najnowsze dostępne dane dotyczące uśrednionego kursu NBP podał w piątek 29 października około godziny 12. Obowiązują one do momentu podania aktualniejszych danych, a te powinny zostać opublikowane na stronie NBP we wtorek 02.11 około godziny 12. Artykuł zostanie zaktualizowany zaraz po publikacji najnowszego kursu walut. Kursy walut. Prawie 4 zł za dolara Z danych opublikowanych przez NBP w piątek 29 października wynika, że za dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 3,9664. Na wysokim poziomie utrzymuje się również kurs euro – 4,6208. Tegoroczne rekordy bije frank szwajcarski, za którego trzeba zapłacić już 4,3496 zł. 5,4619 – to kurs funta szterlinga. Kursy walut 29.10.2021: kurs hrywny ukraińskiej – 0,1509

kurs rubla rosyjskiego – 0,0562

kurs korony szwedzkiej – 0,4645

kurs korony norweskiej – 0,4737

kurs korony czeskiej – 0,1799

kurs dolara australijskiego – 2,9880

kurs dolara kanadyjskiego – 3,2096

kurs kuny chorwackiej – 0,6144

kurs liry tureckiej – 0,4131

za 100 japońskich jenów zapłacimy 3,4879