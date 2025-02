Segregujesz śmieci? Ten błąd może kosztować cię sporo pieniędzy

Wielu Polaków błędnie sądzi, że paragony mogą trafiać do pojemnika na papier. Tymczasem taki nawyk nie tylko szkodzi środowisku, ale także grozi wysoką karą finansową. Paragony drukowane są na specjalnym papierze termicznym, który zawiera bisfenol A (BPA) – substancję chemiczną mogącą przenikać do recyklingowanego papieru i zanieczyszczać produkty codziennego użytku, w tym opakowania na żywność.

Nieprawidłowa segregacja może doprowadzić do sytuacji, w której cała partia papieru zostanie zmarnowana i trafi na składowisko zamiast do recyklingu.

Gdzie wyrzucać paragony?

Paragony powinny być traktowane jako odpady zmieszane i trafiać do czarnego pojemnika. Wraz z nimi do tego samego kosza powinny trafić także inne odpady, które nie nadają się do ponownego przetworzenia, m.in.:

zużyte chusteczki higieniczne,

zabrudzone ręczniki papierowe,

tłuste opakowania po jedzeniu, np. po pizzy,

papier powlekany folią lub laminowany.

Dla osób, które chcą się upewnić, czy mają do czynienia z papierem termicznym, istnieje prosty test. Wystarczy przejechać paznokciem po powierzchni paragonu – jeśli pojawi się ciemny ślad, oznacza to, że materiał nie nadaje się do recyklingu.

Surowe kary za błędną segregację

Nieprawidłowe wyrzucanie paragonów może skutkować mandatem w wysokości nawet 500 zł. Odpowiednie służby monitorują poprawność segregacji odpadów, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą nakładać kary finansowe.

Co więcej, niewłaściwie posegregowane odpady mogą prowadzić do zmarnowania całej partii surowców wtórnych, co zwiększa ilość odpadów na składowiskach i szkodzi środowisku.

Dlaczego poprawna segregacja jest tak ważna?

Segregowanie odpadów zgodnie z przepisami przynosi wiele korzyści dla środowiska. Poprawna segregacja:

ogranicza wycinkę drzew potrzebnych do produkcji papieru,

redukuje ilość śmieci trafiających na wysypiska,

zmniejsza zużycie energii i emisję CO₂.

Dlatego warto pamiętać, aby paragony zawsze trafiały do odpowiedniego pojemnika.

