Ikea szuka najemców do 10-metrowego mieszkania w Tokio. Cena - aż trudno uwierzyć

Aby pokazać klientom, jak meble i dodatki prezentują się we wnętrzach, Ikea jako pierwsza urządziła w swoich sklepach mieszkania pokazowe. Kupujący mogą przejść się po pomieszczeniach, które wydają się gotowe do wprowadzenia; to lepiej działa na wyobraźnię niż jakakolwiek reklama w internecie. Znana z nietypowego podejścia do marketingu Ikea poszła o krok dalej i w Tokio przygotowała mieszkanie, które będzie można wynająć.

10 metrów kwadratowych w jednym z najdroższych miast świata

Mieszkanie ma tylko 10 metrów kwadratowych, do tego dochodzi antresola. Tak niewielkie mieszkanka nie są niczym nietypowym w Tokio, które jest jednym z najdroższych miast świata. Przy liczbie mieszkańców zbliżającej się do 14 mln, ceny gruntu w stolicy Japonii dochodzą do kosmicznych poziomów, więc mało kogo stać dziś na 60-metrowe mieszkanie.

Tak mała powierzchnia to pole do popisu dla Ikei, która przekonuje, że dzięki przemyślanemu projektowaniu da się tam wygodnie mieszkać. Wszystkie meble i dodatki pochodzą z Ikei. W mieszkaniu znalazł się niewielki aneks kuchenny z lodówką, projektanci znaleźli miejsce nawet dla pralki.

instagram

Miesięczny czynsz wyniesie 99 jenów, czyli 0,86 dolara. Najemca we własnym zakresie pokrywa rachunki za energię, wodę i internet. Brytyjski serwis Metro informuje, że za pokój w tej okolicy płaci się 1770 zł miesięcznie. Chętni mogą się zgłaszać do 3 grudnia. Ikea stawia potencjalnym najemcom tylko jeden warunek: muszą mieć ukończone 20 lat.

Zaletą mieszkania jest nie tylko całe podstawowe wyposażenie i niska cena, ale również położenie: z budynku do Shinjuku Station, przy którym znajdują się biurowce, a nocą ożywają kluby i dyskoteki, jest parę kroków.

Dwie szwedzkie firmy sprzedają domy modułowe

To nie pierwszy raz, kiedy Ikea angażuje się w sektor nieruchomości. Od 1997 roku firma posiada spółkę joint venture BoKlok ze szwedzką firmą budowlaną Skanska, która buduje niedrogie domy modułowe w Szwecji, Finlandii i Norwegii. Przez pierwszych 20 lat współpracy W ostatnich 20 latach IKEA i Skanska wybudowały ponad 11 tysięcy domów modułowych. Skanska działa również w Polsce, ale nie zajmuje się u nas budynkami mieszkalnymi z prefabrykatów.