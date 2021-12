Prezydent podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Od stycznia 12 tys. zł na dziecko

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie w wysokości 12 tys. zł. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to jedna z obietnic Polskiego Ładu. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12. Do 36. Miesiąca życia. Już kilka miesięcy temu politycy tłumaczyli, że w ich przekonaniu brakowało programu, który wspierałby rodziny po tym, jak matka wraca do pracy po 12 miesiącach urlopu macierzyńskiego i RKO ma wypełniać tę lukę.

facebook

Pieniądze na drugie i kolejne dziecko

Program promuje posiadanie dzieci, więc na pieniądze może liczyć dopiero co najmniej drugie dziecko w rodzinie. Na konto rodziców wpłynie 12 tys. zł, ale oni sami podejmą decyzję, czy będzie to po 500 zł przez 2 lata czy 1000 zł miesięcznie przez rok. W programie nie obowiązuje próg dochodowy, a a środki nie będą opodatkowane.

Za obsługę procesu przyjmowania wniosków, a także przyznawania i wypłaty świadczenia odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Czytaj też:

Będzie dodatkowe „500 plus” dla rodziców. Posłowie przegłosowali nowe przepisy