Wyniki sondażu rozczarują premiera. Ludzie nie wierzą, że tak uda się zwalczyć drożyznę

Gdy kilkanaście dni temu premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej, z dużą pewnością siebie zapowiadał, że obniży ceny w najbliższych kilku miesiącach, a gdyby w tym czasie inflacja nie zaczęła spadać, to rząd przedłuży jej obowiązywanie. Na tarczę składają się obniżki podatków paliw, ciepła systemowego i gazu, a także dodatki osłonowe dla gospodarstw, które spełniają kryterium dochodowe. Tydzień po prezentacji założeń Morawiecki ogłosił pewne zmiany w tarczy, dzięki czemu zwiększyło się grono beneficjentów.

Polacy sceptyczni wobec pomysłów rządowych

O ile na obniżce podatków skorzystają wszyscy, to dodatek osłonowy ma trafić do połowy polskich gospodarstw.

Jeśli Morawiecki spodziewał się powszechnego entuzjazmu, to przeliczył się. „Dziennik Gazeta Prawna” i radio RMF FM zleciły przeprowadzenie badania, w którym zapytano Polaków, czy tarcza antyinflacyjna rozwiąże problem wzrostu cen i coraz wyższych rachunków. „Tylko 20 proc. badanych uważa, że tak. Przeciwnego zdania jest aż 70 proc., a niemal co dziesiąty nie ma zdania” — czytamy w „GDP”.

Większą wiarę w rządowy projekt mają wyborcy koalicji rządzącej: 44 proc. głosujących na Zjednoczoną Prawicę dostrzega w niej szansę na zwalczenie drożyzny. Wśród wyborców opozycji sceptycyzm wyraża z kolei 88 proc.

Komu będzie przysługiwał dodatek osłonowy?

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Na czas wypłaty dodatku osłonowego, tj. na cały 2022 rok, zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych.

Aby nadmiernie nie obciążać gmin, które będą obsługiwać wpływające wnioski, rząd chce, aby dodatek osłonowy był wypłacany dwa razy do roku. Pierwsza rata ma zostać wypłacona do 31 marca 2022 r., a druga do 2 grudnia 2022 r.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Rząd proponuje następujące stawki dodatku osłonowego:

1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 400 zł

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 600 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 850 zł

4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1150 zł.

Sondaż United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej”, Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl został wykonany w dniach 3-4 grudnia na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).