Węgiel powoli odchodzi do przeszłości. Producenci wyłączają bloki

Z danych przekazanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że w ubiegłym roku Polska Grupa Energetyczna i Tauron wyłączyły z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy blisko 2000 MW.

Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej PGE GiEK wyłączyła w 2021 roku z eksploatacji cztery bloki energetyczne klasy 200 MW: po dwa w Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik. Łącznie było to 904 MW. Koncern podkreśla, że wyłączenia bloków były wcześniej zaplanowane. W tym roku planowane jest wyłączenie z eksploatacji bloków energetycznych nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik o mocy jednostkowej osiągalnej bloku nr 3 – 225 MW – i bloku nr 4 – 225 MW. Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie do tego dojdzie. – Prowadzone są uzgodnienia w sprawie ewentualnego przedłużenia pracy tych jednostek do końca 2023 r. z limitem 1500 godzin pracy – podkreśla PGE.

Tauron nie pójdzie za ciosem

Z kolei Tauron wyłączył w zeszłym roku wyłączył z eksploatacji 1085 MW. Były to m.in. bloki w elektrowniach Łaziska, Łagisza, Siersza, czy Stalowa Wola. W tym roku Tauron nie planuje już wyłączania bloków z eksploatacji. – Wyłączenie bloków było spowodowane wyczerpaniem okresu derogacji IED, brakiem możliwości spełnienia obecnych standardów emisji zapisanych w konkluzjach BAT oraz wysokimi kosztami eksploatacji i niską sprawnością wytwarzania energii elektrycznej – wyjaśnia Tauron.

Wyłączeń bloków w 2021 roku nie przeprowadził drugi co do wielkości producent energii elektrycznej w Polsce, czyli Enea. Takie działania nie są również planowane w tym i kolejnym roku. Z kolei należąca do PKN Orlen Energa planuje do połowy 2025 roku wyłączenia z eksploatacji aktywów węglowych wykorzystywanych w ciepłownictwie w Elektrociepłowni Elbląg i w Elektrociepłowni Kalisz.

