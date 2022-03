Stopy procentowe w górę. RPP reaguje na wysoką inflację i wojnę na Ukrainie

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę stopę referencyjną do 3,50 proc. z 2,75 proc., czyli o 75 punktów bazowych, podał bank centralny. O godz. 16:30 zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu Rady, podano także. Decyzja RPP jest zgodna z przewidywaniami ekspertów. Konsensus rynkowy przewidywał bowiem podwyższenie stopy referencyjnej o 75 pb.

"Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 3,5 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,00 proc. w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 3,55 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,60 proc. w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 marca 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Na środę na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego. RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu - do 1,75 proc., w styczniu 2022 r. - do 2,25 proc., w lutym br. - do 2,75 proc.

Szósta podwyżka z rzędu

Rada Polityki Pienięznej tym samym przedłużyła trwającą już szósty miesiąc serię podwyżek stóp procentowych. Do tej pory miało to związek przede wszystkim z rosnącą inflacją. Obecnie doszedł czynnik wojny na Ukrainie i nagłego, silnego osłanienie polskiej waluty. RPP stara się reagować na zaistniałe okoliczności, ale efekty działań nie będą widoczne w krótkim terminie.