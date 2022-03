Ruszy wymiana hrywien na złotówki. NBP poinformował o umowie z bankiem ukraińskim

Narodowy Bank Polski podpisał umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy będzie mógł wymienić ukraińskie hrywny (do 10 tys. UAH) na polskiego złotego. Wymiana będzie możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie, od 25 marca 2022 roku" — poinformował NBP w komunikacie.

Wymiana będzie prowadzona w PKO Banku Polskim

Umowa została zawarta 18 marca, ale podano ją do wiadomości publicznej kilka dni później. W zeszłym tygodniu NBP poinformował jedynie, że w oddziałach PKO Bank Polski będą wymieniane wyłącznie banknoty o nominałach 100, 200, 500 i 1 tys. hrywien do łącznej kwoty 10 tys. hrywien dla jednej pełnoletniej osoby.

Jak podkreślono w komunikacie,wymiana będzie możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie.

Po marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński dał do zrozumienia, że NBP może się zaangażować w usprawnienie wymiany hrywny. Mówił o wariancie, w którym banki komercyjne będą skupowały walutę, a następnie wymienią ją w bankach ukraińskich.

– Są dwie drogi: albo zaangażuje się bank centralny, albo zrobią to określone banki komercyjne. Wiele wskazuje na to, że będzie to ta druga droga, gdzie PKO BP i być może kilka innych polskich banków będą wymieniały hrywny w komercyjnych bankach ukraińskich na inne waluty – mówił prezes NBP.

Kantory nie chciały wymieniać hrywien na złotówki

Ukraińcy, którzy wyjeżdżając z domu mieli przy sobie tylko hrywny, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Po wybuchu wojny wartość waluty zaczęła gwałtownie spadać, a do tego polskie kantory zostały dosłownie zalane hrywnami, więc większość przestała je w ogóle skupować. Te, które mimo wszystko skupywały hrywny, traktowały to nie w kategoriach biznesowych, ale ludzkich, pomocowych. Na dłuższą metę było to jednak nie do utrzymania, a tym bardziej nie do zaakceptowania była sytuacja, w której uchodźcy mają pieniądze, ale nie mogą z nich korzystać.

Zbigniew Jagiełło, były prezes PKO BP, zaapelował na łamach portalu BusinessInsider.pl o to, by Unia Europejska, przy pomocy ECB i EBOR, stworzyła fundusz europejski umożliwiający wymianę pewnej kwoty hrywien na euro.

