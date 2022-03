LPP zamyka wszystkie sklepy w Rosji

4 marca br. zarząd LPP zdecydował o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji, w tym w szczególności zatrzymaniu rozwoju marek LPP oraz zatrzymaniu dostarczenia towarów handlowych. Decyzja ta miała związek z inwazją Rosji na Ukrainę.

W nawiązaniu do tamtej decyzji spółka wydała dziś kolejny komunikat, w którym informuje o zamknięciu ostatniego salonu w Rosji. – Polska spółka odzieżowa zakończyła operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i dzisiaj został zamknięty ostatni z nich. Tym samym, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, od jutra wszystkie sklepy marek należących do LPP na rynku rosyjskim będą zamknięte – czytamy w komunikacie.

– Wcześniej firma całkowicie wstrzymała transport towarów do Rosji jak i wszystkie inwestycje oraz plany rozwojowe, a także zamknęła sprzedaż internetową wszystkich swoich marek – dodano.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

20 proc. obrotu spółki

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzeczniczkę LPP Monikę Wszeborowską wynika, że rynek rosyjski odpowiada za ok. 20 proc. całości obrotu spółki.

LPP jest polską firmą rodzinną, która od 30 lat prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje na 25 rynkach stacjonarnych (oferta online dostępna jest na 30 rynkach). LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 mln mkw. LPP jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rozmowy Rosja – Ukraina. Kraj Władimira Putina złożył ważną deklarację