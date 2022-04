Zełeński zapowiedział wielki plan odbudowy. „Historyczny moment, w którym możemy raz na zawsze rozwiązać wiele starych problemów”

Wojna trwa i nie widać przesłanek, aby miała się w najbliższym czasie skończyć, ale ukraiński rząd planuje już, w jaki sposób odbudować kraj ze zniszczeń, które spowodowała spowodowanych bandycką napaścią armii rosyjskiej. W wyniku ataku zginęły nie tylko tysiące osób, ale także doszczętnie zniszczone zostały niemal całe miasta. Szczególnie widoczne jest to np. w Mariupolu, który właściwie przestał istnieć.

Zełenski zapowiada wielki program odbudowy

W sobotnim wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił naród, że kraj zostanie odbudowany, a wszystkie zniszczenia spowodowane przez wojnę, naprawione.

– Oczywiście, jest to ogrom pracy. Ale i tak mniejszy, niż obrona państwa w czasie wojny. To my wszyscy – wszyscy Ukraińcy, nasza armia i wszyscy nasi ludzie – już ją naprawdę wykonujemy. Więc nie bójcie się skali – powiedział Wołodymyr Zełenski. Co ciekawe prezydent wskazał, że wielka tragedia narodu ukraińskiego, może być jednocześnie jego wielką szansą. – Teraz jest historyczny moment. Moment, w którym możemy raz na zawsze rozwiązać wiele starych problemów całego środowiska naszego życia. Kiedy możemy stworzyć wysokiej jakości urbanistykę tam, gdzie jej nie było – powiedział, zapowiadając, że rząd chce na poważnie zająć się także planowaniem przyszłych inwestycji.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Zełenski: Każdy ma prawo do własnego mieszkania

Jednym z największych wyzwań dla władzy będzie zapewnienie obywatelom dachu nad głową. Setki tysięcy, a może nawet miliony osób w całym kraju nie mają do czego wracać. Zbrodnicze działania Rosji spowodowały, że całe osiedla zostały zrównane z ziemią, bądź budynki nie nadają się do ponownego zamieszkania. Prezydent przyznał, że już przed wojną mieszkańcy mieli problemy z kupnem własnego mieszkania. – Kolejki do mieszkań istnieją od dziesięcioleci i nigdy się nie skończyły – powiedział. – Każdy na Ukrainie ma prawo do własnego mieszkania, własnego domu lub własnej kwatery – powiedział prezydent Ukrainy.

Program ma być podzielony na kilka etapów. W pierwszym etapie priorytetem będzie zapewnienie dachu nad głową dla wszystkich, którzy stracili go w wyniku wojny. W drugim kraj ma dojść do liczby mieszkań sprzed inwazji Rosji, a w trzecim „zapewnimy mieszkania wszystkim tym, którzy bronili lub bronią państwa, którzy pracowali lub pracują w interesie społeczeństwa i nie mają własnego mieszkania” – powiedział Zełenski.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: To będzie koniec negocjacji z Rosją