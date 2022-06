Waldemar Buda o pomysłach opozycji: To się kupy kompletnie nie trzyma

– W rozmowach kuluarowych widać było, że pewna sprawa, która nam ciążyła, została załatwiona. Ona wymagała domknięta od pewnego czasu – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na antenie Polsat News.

Pieniądze z KPO na jesieni?

Kiedy można się spodziewać pierwszych wypłat środków z KPO? To nie jest takie oczywiste, a informacje na ten temat są rozbieżne. Z jednej strony słyszymy, z rządu zapewnienia o jesieni tego roku, z drugiej w UE mówi się nawet o przełomie 2022 i 2023 roku.

– Te pieniądze nam się należały, było pewne, że to porozumienie w końcu zawrzemy. Pierwsze wypłaty trafią do nas w sierpniu lub wrześniu – powiedział minister. – Ja mam doświadczenia innych krajów. Widzę, że niektóre wnioski są rozpatrywane siedem tygodni, a inne dwanaście i nadal są rozpatrywane. Jak się urzędnik uprze, to będzie i 70 tygodni – powiedział jednak.

Minister odniósł się także do poprawek, które zaproponowali senatorowie opozycji. Przyznał, że Sejm ma zamiar odrzucić te poprawki, gdyż są one pozbawione sensu. – To się kupy kompletnie nie trzyma – powiedział minister Waldemar Buda.

500+ zmieni się w 700+?

W mediach pojawiły się dziś informacje o tym, że podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński może ogłosić waloryzację 500+ do 700+ oraz dodatkowe dni urlopowe dla młodych rodziców. – Nie potwierdzam tego, że my to zrobimy. Uważam, że jakaś waloryzacja powinna być założona. Pytanie, czy to 500+, czy inne rozwiązanie. Proszę pamiętać, że tarcza antyinflacyjna w wielu miejscach obniżyła podatki – powiedział minister Waldemar Buda. – Przy podwyżce stóp procentowych i wysokiej inflacji rolą państwa jest pomaganie tym, którzy nie mogą sobie z tym sami poradzić – dodał.

