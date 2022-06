Ukraińska armia dostanie cztery Bayraktary z prywatnej zbiórki. Wpłacono 20 mln dolarów

Ogromny sukces niecodziennej akcji crowdfundingowej. Ukraińcy zbierali na drony bojowe Bayraktar dla swojej armii. Organizatorem jest Serhij Prytuła, ukraiński prezenter telewizyjny, komik i polityk. „Zrobiliśmy to! Ukraińcy ufundowali cztery Bayraktary w mniej niż trzy dni!” – napisał na Twitterze pomysłodawca akcji. Dodał, że chodzi o kwotę 600 milionów hrywien, czyli około 20 mln dolarów. „Nasz naród jest po prostu wspaniały. Kiedy się zjednoczymy, potrafimy zrobić rzeczy niemożliwe” – dodał.

Z opisu Serhija Prytuły wynika, że w zbiórce brali udział wyłącznie Ukraińcy, ale konta, na które można było wpłacać pieniądze założone były w kilku krajach, w tym w Polsce. Organizator nie podał, jaki rozkład środków pochodzi od osób spoza Ukrainy, ale po jego opisie można wnioskować, że środki pochodziły głównie od Ukraińców.

Bayraktar, czyli dron, który został symbolem

Bayraktar TB2 to turecki dron, który wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

– Te drony na pewno mają swoje znaczenie w tej wojnie. One udowodniły już swoją skuteczność w konflikcie w Górskim Karabachu w 2020 roku, czyli konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem. Moim zdaniem mają też duży udział w zwycięstwie armii ukraińskiej. Są symbolem wiary w zwycięstwo i w technikę, którą Ukraińcy dysponują. Są wyznacznikiem zaawansowania technologicznego ich armii – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, pytany o to, czemu Bayraktar stał się symbolem tej wojny. – Bayraktar jest piękną bronią i na szczęście Rosjanie nie mają czym ich zwalczać – dodał.

