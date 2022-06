Za nami VII edycja Kongresu 590

W dniach 22-23 czerwca w podwarszawskim Nadarzynie odbyła się VII edycja Kongresu 590. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że głównym celem jest „uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług”. Nazwa wydarzenia nawiązuje do prefiksu kodu kreskowego 590, który oznacza towary produkowane bądź dystrybuowane przez polskie przedsiębiorstwa.

Wizyta prezydenta RP

VII edycję Kongresu 590 otworzył prezydent Andrzej Duda. – Bardzo się cieszę i dziękuję, za zaproszenie na kolejną, siódmą już edycję Kongresu 590. Ogromnie się cieszę, że odbywa się po raz siódmy mając to co dla mnie jest szczególnie ważne, tendencję rozwojową. Zastanawialiśmy się jak pokazać Polskę jako atrakcyjnie miejsce do inwestowania, jak stworzyć efekt synergii pomiędzy polityką a ambicjami ludzi biznesu. Ludzi młodych, tych zwłaszcza, do których mówiliśmy, że chcemy, by wrócili do Polski zza granicy – mówił prezydent.

Andrzej Duda zwrócił się w swoim wystąpieniu także do przedsiębiorców. Zapewnił, że władze polskie chcą wsłuchiwać się w ich potrzeby. – 590 to spojrzenie na gospodarkę z polskiego punktu widzenia. Chcemy, żeby firmy inwestowały i rozwijały się w Polsce. Chcemy słuchać Państwa potrzeb, abyśmy wiedzieli, jak jeszcze lepiej rozwijać nasz kraj – powiedział prezydent.

Rola spółek skarbu państwa

W trakcie dwudniowej konferencji odbył się szereg debat m.in. z udziałem przedstawicieli rządu. Wśród nich m.in. ciesząca się ogromnym zainteresowaniem debata „Rola spółek skarbu państwa w budowaniu siły gospodarczej Polski”. Uczestniczący w wydarzeniu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślał istotę spółek skarbu państwa w prowadzeniu polityki bezpieczeństwa. – Dużo trudniej byłoby prowadzić politykę bezpieczeństwa, gdyby nie spółki skarbu państwa – bezpieczeństwa medycznego, energetycznego, czy wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę – powiedział wicepremier.

Wicepremier zwrócił również uwagę na fakt, że spółki skarbu państwa czują społeczną odpowiedzialność, czego nie można powiedzieć o spółkach prywatnych.

– Pokazał to okres pandemii. Spółki skarbu państwa nie żałowały własnych pieniędzy, nie żałują ich na rzecz wsparcia inicjatyw społecznych, czy sportowych. Wkład spółek prywatnych jest niewielki, co może wiązać się z tym, że nie są one na tyle silne, by pozwolić sobie na taką działalność. Z kolei zagraniczne koncerny nie czują się związane z Polską. Traktują nas jako rynek zbytu, rynek zarabiania a nie wydawania. Spółki skarbu państwa mają swoją misję – społeczną i gospodarczą – powiedział Sasin. – Państwo musi posiadać spółki skarbu państwa i je wzmacniać – podsumował wicepremier.

Młodzi wybierają bezpieczne kierunki?

Sporym zainteresowaniem cieszył się również odbywający się w drugim dniu Kongresu 590 panel "Rola przedsiębiorczości jako znaczącej kompetencji na rynku pracy". Uczestniczący w nim Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service S.A. ubolewał nad faktem, że młodzi znów najchętniej wybierają bezpieczne kierunki studiów, takie jak biznes, administracja, czy prawo, a nie kierunki, które mogłyby odgrywać istotną rolę z puntu widzenia zawodów przyszłości. – Wybierając kierunek studiów warto zastanowić się nad tym jak wyglądać będzie otoczenie, rynek pracy, ale nie dziś – jutro, a za 10 lat. Należy budować podwaliny pod kompetencje przyszłości – tłumaczył Inglot.

Ekspert przytoczył dane z których wynika, że aż 85 mln miejsc pracy zostanie w przyszłości zastąpionych przez robotyzację. Pojawił się za to 70 mln nowych miejsc pracy, ale beneficjentami będą tu np. studenci kierunków technicznych.

Uczestniczący w panelu Janusz Szewczuk, ekspert Związku Miast Polskich zwracał uwagę, że wizje rynku pracy najczęściej kreują media, jak również bliscy znajomi i rodzina. Brakuje natomiast programów budujących kariery zawodowe na lokalnym rynku pracy.

– Przeprowadziliśmy lokalne badanie na dość dużej próbie z którego wynika, że tylko 9 proc. osób młodych chce mieszkać i pracować tam gdzie aktualnie żyją. Młodzi chcą wyjeżdżać, na szczęście już nie zagranicę, ale do dużych miast. Wizje przyszłego rynku pracy kreują koledzy i media, na szarym końcu są doradcy zawodowi i lokalni przedsiębiorcy. Nie ma programów budujących kariery zawodowe na lokalnym rynku pracy. Nie buduje się świadomości rynku pracy – mówił Szewczuk.

Trójmorze wiodącym tematem Kongresu 590

Jednym z wiodących tematów Kongresu 590 była współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza (12 państw Unii Europejskiej, leżących między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim), która – jak podkreślali organizatorzy kongresu – jest niezwykle istotna w niepewnych geopolitycznie czasach i przynosi konkretne korzyści. O Trójmorzu mówiła w drugim dniu Kongresu 590 Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, która podkreślała, że jednym z filarów współpracy Trójmorza jest podstawowe bezpieczeństwo energetyczne. – Słowacy będąc dzisiaj w sytuacji zagrożenia energetycznego ze strony Rosji mogą powiedzieć: mamy połączenie z Polską, mamy połączenie z Litwą – mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Moskwa zapowiedziała, że Polska podejmie działania na rzecz przyłączenia Ukrainy do Trójmorza. – Będziemy wykonywać wysiłki dyplomatyczne, by Ukraina dołączyła do Trójmorza – zapowiedziała minister klimatu i środowiska. – Rozmawiamy z Ukrainą o kolejnych potencjalnych połączeniach gazowych, rozmawiamy również z innymi sąsiadami – ze Słowacją i Czechami. Polska jest sercem współpracy energetycznej Trójmorza – dodała.

Zdaniem minister klimatu i środowiska współpraca energetyczna „przekłada się na współpracę w innych obszarach i jest kluczem we wszystkich innych obszarach”.

Odbywający się w minionym tygodniu kongres w Nadarzynie był pierwszą częścią projektu Kongres 590. Część druga będzie miała miejsce w październiku, a w jej programie znajdzie się m.in. przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Organizatorem wydarzenia był Kongres 590 sp. z o.o. Partnerami Strategicznymi: Enea S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PKN ORLEN. Partnerami Głównymi Plus: PKO Bank Polski, Grupa PZU i Grupa TAURON. Partnerami Głównymi zaś: Pekao S.A, KGHM Polska Miedź S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

