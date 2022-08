Prezes UOKiK o wakacjach kredytowych: Pierwsze zarzuty wobec banków mogą być już w tym tygodniu

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej pierwszego dnia obowiązywania wakacji kredytowych zaapelował do obywateli, aby ci zgłaszali każdy przypadek, gdy bank będzie robił im trudności ze skorzystaniem z programu. Wskazał, że najbardziej odpowiednim adresatem takich zgłoszeń będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponad 300 skarg na wakacje kredytowe

Okazuje się, że przez trzy dni do wskazanego przez premiera urzędu zgłosiło się ponad 300 osób, które faktycznie miały trudności ze złożeniem wniosków o wakacje kredytowe.

–Według stanu na poranek jest to już około 300 skarg, zatem i piątek i sobota to po około 150 skarg. To jest dość dużo, zważywszy na to, że część wpływa do Rzecznika Finansowego. Te skargi będą przez nas uwzględniane. Będziemy decydować, czy wszczynać postępowania wobec banków, czy nie – powiedział na antenie RMF FM Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Banki utrudniają składanie wniosków o wakacje kredytowe

Jak wynika z informacji prezesa UOKiK, problemy dotyczą kwestii technicznych, wprowadzania klientów w błąd, ale także spraw bardzo prozaicznych.

– Z jeden strony skarżą się na utrudnienia procesu wnioskowania, czyli problemy z niedziałającą bankowością internetową, czy tak prozaiczne rzeczy, jak zamknięte placówki banków. Banki ograniczają także taką możliwość, aby w jednym wniosku można było wskazać od razu osiem miesięcy, na co zezwala ustawa. To także ograniczenie naszych praw, jako konsumentów – dodał przez UOKiK.

Wakacje kredytowe nie wpływają na zdolność kredytową

Prezes Tomasz Chróstny przypomniał także, że zgodnie z ustawą, banki nie mają prawa obniżać zdolności kredytowej osobom, które zdecydują się na skorzystanie ze świadczenia zakładającego odroczenie rat.

–Banki straszą także tym, że po skorzystaniu z ustawowych wakacji kredytowych może ucierpieć zdolność kredytowa. Do tego nie ma absolutnie żadnych podstaw – dodał Tomasz Chróstny. – Chcę uspokoić. Banki nie mają podstaw, aby fakt skorzystania z wakacji kredytowych, powodował obniżenie zdolności kredytowej – powiedział.

UOKiK przedstawi pierwsze zarzuty

Urząd nie ma zamiaru długo zwlekać z postawieniem pierwszych zarzutów i rozpoczęcie postępowań sprawdzających wobec tych banków, co do których zgłaszane są wątpliwości. – Pierwsze zarzuty mogą być już w tym tygodniu. Dotyczy to banków, które się nie dostosowały i dalej wprowadzają swoich klientów w błąd – zapewnił prezes Tomasz Chróstny.

