Dobre wiadomości nie tylko dla kierowców. Ceny paliwa znów poniżej 7 złotych

Ropa naftowa na światowych rynkach tanieje, a wraz z nią, nieco wolniej, ale jednak podążają ceny paliwa na stacjach. W ciągu minionego tygodnia cena benzyny pb95 spadła średnio o 30 groszy za litra.

Paliwo poniżej siedmiu złotych

Ceny litra benzyny pb95 i oleju napędowego zaczynające się od 6, to dobra wiadomość nie tylko dla kierowców wyjeżdżających na wakacje, czy korzystających z auta na co dzień. To także dobre informacje dla gospodarki. Ceny paliw są jednym z głównych czynników napędzających wysoką inflację. Nie od dziś wiadomo bowiem, że wysoka cena paliwa przekłada się na wyższe koszty produkcji i transportu, a to na finalne ceny produktów na półkach sklepowych. To także niższe obciążenie dla budżetów samorządów, które obsługują komunikację publiczną i niezbędne usługi. Na obniżkach będą korzystać też osoby, które na co dzień nie jeżdżą samochodem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze przed wojną w Ukrainie cena w okolicach 6,90 zł za litr benzyny wydawała się wyłącznie koszmarem kierowców. W czasach, gdy zdarzyło się jednak tankować paliwo po 8 złotych, taka cena wydaje się zbawienna.

Ropa naftowa tanieje

Za znaczące spadki cen paliwa odpowiada przede wszystkim rynek ropy naftowej. Surowiec ten zaliczył pod koniec lipca ogromną zmianę na korzyść kierowców. Cena baryłki ropy naftowej Brent spadła z ponad 112 dolarów pod koniec minionego miesiąca do 94 dolarów obecnie, czyli cen, które ostatnio widziano przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Zaraz po rosyjskiej inwazji ceny poszybowały momentalnie do poziomu blisko 130 dolarów. Dla porównania, w listopadzie 2021 roku baryłka Brent kosztowała niecałe 70 dolarów

Należy pamiętać, że zamówienia ropy naftowej kontraktowane są o wiele wcześniej. Obecna cena nie odzwierciedla więc do końca tego, ile za surowiec zapłaciły rafinerie. Trend malejącej ceny wskazuje jednak, że podobną sytuację możemy w najbliższych tygodniach obserwować także na stacjach benzynowych. Jeśli na rynku nie wydarzy się znów coś niespodziewanego, to paliwo powinno dalej tanieć.

