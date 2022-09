Kim Kardashian rusza z nowym biznesem. Postawiła na doświadczonego partnera

O nowym obszarze działalności Kim Kardashian poinformowała na Twitterze. Gwiazda zdradziła, że jej fundusz SKYY Partners skupi się na inwestowaniu w branży medialnej i dóbr konsumpcyjnych. W biznes zaangażowała się także Kris Jenner, matka Kim Kardashian.

Celebrytki postawiły na doświadczonego partnera. Jay Sammons przez lata budował karierę w funduszu z 35-letnią historią. Firma Carlyle Group inwestowała w przeszłości w takie firmy jak Getty Images, Hertz czy Nielsen. Klientami Sammonsa były m.in. Supreme, Beats by Dr. Dre, Vogue International, Moncler czy McDonald's China.

Fundusze private equity to popularny biznes wśród gwiazd. Na podobną działalność zdecydowali się wcześniej m.in. Gwyneth Paltrow, Leonardo DiCaprio czy Ashton Kutcher.

twitter

Miliarderka Kim Kardashian

Kim Kardashian od lat świadomie buduje swój majątek i angażuje się w różne przedsięwzięcia biznesowe. Celebrytka, która zyskała sławę dzięki reality-show „Keeping Up With the Kardashians” , według magazynu „Forbes” może poszczycić się majątkiem szacowanym na 1,8 mld dolarów. W jej portfolio jest m.in. powstała w 2019 roku marka Skims, której wartość w styczniu szacowana była przez Wall Street Journal na 3,2 mld dolarów. Jeszcze młodszym „dzieckiem” biznesowym popularnej Kardashianki jest marka kosmetyczna SKKN BY KIM, która miała swój debiut na początku tego roku.

Czytaj też:

Szef InPostu obok Kim Kardashian na liście najbogatszych