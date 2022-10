Tajemnica drogich biletów na koncerty. „Oburzeni cenami fani Sanah i tak wykupili już połowę puli”

Uczestnik koncertu przychodzi „na gotowe” i nie widzi, jak wiele działań składa się na to, by artysta mógł wejść na scenę i zaśpiewać. Praca oświetleniowców, dźwiękowców, ochrona, sprzątanie – to wszystko składa się na ceny biletów. A skoro koszt każdej z tych cegiełek rośnie, to jeśli chcemy słuchać muzyki na żywo, płacić musimy więcej.

Sanah wie, że to jej czas i tłumy chcą usłyszeć ją na żywo. Jej management założył, że z powodzeniem można zorganizować po dwa koncerty, dzień po dniu, w kilku miastach. I nie przeliczył się. Połowa biletów jest już całkowicie wyprzedana. Być może kupili je także fani, którzy w połowie września zdenerwowani pisali w mediach społecznościowych, że ceny to skandal. Że 359 zł, bo tyle trzeba było wydać na najtańsze wejściówki, to mogą żądać artyści z zagranicy, a nie 25-latka z Polski. „Chciałam kupić dla córek, ale jak zobaczyłam ceny, to zrezygnowałam. Za koncerty Eda Sheerana na Stadionie Narodowym płaciłam mniej”, „Cena prawie jak za karnet na Openera”, „Szkoda, ceny zabiły. Z całą sympatią, ale rozsądek wygrał” – to tylko kilka komentarzy. Gdy wokół Sanah zrobiło się już naprawdę gorąco, do akcji wkroczyła firma odpowiadająca za sprzedaż wejściówek – niemiecki Eventim. „Drodzy fani, ceny są adekwatne do całego przedsięwzięcia, które ma się odbyć. Zawiera ono wyjątkowy projekt z szeroko zakrojoną produkcją, w którą wchodzą między innymi specjalne efekty wizualne, 30-osobowy chór oraz 50-osobowa orkiestra. Przypominamy, że można również zapłacić metodą PayPo, czyli płatnością odroczoną” – napisał organizator w oświadczeniu. Mimo wszystko niektórzy komentujący mieli organizatorom za złe, że bilety na Sanah kosztują niewiele mniej niż miejsca na koncert Coldplay na PGE Narodowym.