Prawie jak w hotelu, a to samolot. Narodowy przewoźnik ze specjalną ofertą

„Apartament plus" – to nie nowy rządowy program, a opcja, jaką zamierza już niebawem zaoferować swoim pasażerom Lufthansa. Będzie ona elementem ultraluksusowego pakietu „Allegris", który niemiecki przewoźnik wprowadzi do swojej oferty w pierwszej klasie.

Lufthansa zaoferuje apartament

Apartament to oddzielna dwuosobowa kabina z zamykanymi drzwiami. Lufthansa podaje, że kabina ma do 3,7 mkw. Wewnątrz znajduje się duży stół oraz dwie podgrzewane kanapy o szerokości 1 metra, które w razie potrzeby można połączyć w jedno podwójne łóżko. Ponadto dostępny jest system regulacji temperatury całego pokoju, centrum rozrywki, do którego można podłączyć swoje urządzenie mobilne, bezprzewodowe ładowarki do smartfonów, pełnowymiarowy telewizor oraz duża szafa na prywatne bagaże. Dodatkowo pasażerowie apartamentu mogą w dowolnym momencie lotu zamówić posiłek.

Lufthansa przewiduje, że pierwsze kabiny pojawią się w samolotach Airbus A350 w przyszłym roku, z trzema dostępnymi kabinami na samolot. – [Apartament] daje poczucie prywatności i indywidualności, podobne do pokoju hotelowego – podkreśla dyrektor generalny Lufthansy, cytowany przez serwis Business Insider.

W ramach pakietu „Allegris" dostępne mają być również apartamenty jednoosobowe.

Na ulepszenie komfortu podróży pasażerów Lufthansa zamierza przeznaczyć w ciągu najbliższych dwóch lat 2,76 mld dolarów. Do 2025 roku przewoźnik zamierza łącznie wymienić 27 tys. miejsc w swojej flocie samolotów. Pakiet „Allegris" ma pojawić się w takich maszynach jak Boeing 787-9, Boeing 777-9, Boeing 747 oraz we wspomnianym Airbus A350.

