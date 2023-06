Zapowiedź podwyżki 500 plus wywołała zamieszanie. ZUS wyjaśnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że otrzymuje wiele zapytań w sprawie wysokości świadczenia 500 plus. Rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski podkreśla, że nie doszło w tej kwestii do żadnych zmian.

Wypłaty 500 plus na razie bez zmian

– W związku z licznymi pytaniami, które napływają do ZUS i dotyczą wysokości świadczenia z programu Rodzina 500 Plus, przypomnę, że nie doszło do żadnych zmian. Świadczenie to jest wypłacane jak dotychczas w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia – powiedział Żebrowski, cytowany przez portalsamorzadowy.pl. – Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł, a 800 zł są nieprawdziwe – dodał.

Zapytania w sprawie wysokości świadczenia najpewniej mają związek z niedawną zapowiedzią waloryzacji 500 plus do kwoty 800 zł (zapowiedź ta padła podczas Programowego Ula Prawa i Sprawiedliwości przed miesiącem). Podwyżka ma nastąpić na początku przyszłego roku, a głosowanie w tej sprawie – jak zapowiedziała niedawno w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – nastąpi podczas jednego z lipcowych posiedzeń Sejmu. Być może jeszcze w czerwcu ustawę ws. 800 plus przyjmie rząd.

Rzecznik ZUS przekazał, że jeżeli pojawią się przepisy zwiększające wysokość świadczenia dla rodzin, które zostaną uchwalone i wejdą w życie, to wówczas ZUS będzie je realizował.

Kolejny okres świadczeniowy

Póki co ZUS wypłaca środki na kolejny okres świadczeniowy, który potrwa do 31 maja przyszłego roku. Do tej pory 500 plus przyznano dla ok. 6,4 mln dzieci. Na konta rodziców trafiło łącznie ok. 2,8 mld zł.

Wnioski o wypłatę świadczenie można obecnie składać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu [email protected] albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.