Będzie kolejna interwencja rządu ws. cen energii? Moskwa komentuje

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa udzieliła wywiadu serwisowi Energetyka24. W rozmowie pojawił się m.in. wątek cen energii w przyszłym roku i ewentualnej interwencji rządu w tej kwestii. – Jesteśmy, tak jak w ubiegłych latach, w gotowości, obserwujemy zmienności i w energii, i w gazie, i w cieple, i ceny surowców. Na razie ten rynek nie różni się bardzo od roku 2021 czy roku 2020. Pewnie przeciętnemu odbiorcy wydaje się, że się różni, bo widzi zmieniające się ceny energii, zmieniające się ceny gazu. One się zawsze zmieniały, tylko my jako obywatele po prostu tego nie obserwowaliśmy. Zawsze był ten sam rachunek, ta sama stawka, więc to co się działo na giełdach Holandii, giełdach węgla – nikt tego nie obserwował – tłumaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Ceny energii. Będzie interwencja rządu?

W dalszej części wywiadu Moskwa podkreśliła, że na dziś nie ma jeszcze odpowiedzi na to, jakie „będą instrumenty wsparcia, dla kogo i w jakich zakresach". – Na pewno taką gotowość na przygotowanie dynamicznego systemu mamy – zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Moskwa podkreśliła, że „dziś sytuacja jest stabilna i nie wymaga interwencji, ale być może wrzesień, październik to będą okresy, że będzie trzeba reagować". – Takie rozwiązania mamy w kilku wariantach, łącznie z gotowymi ustawami, które trzymam w szufladzie na różne warianty, na różne opcje – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska, dodając, że „na pewno uwarunkowaniem niepewności jest ciągle wojna w Ukrainie".

