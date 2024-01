Tusk o wypłatach środków z KPO. „Nie widzę ryzyka..."

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, zorganizowanej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Donald Tusk pytany był m.in. o kwestię odblokowania wypłat pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Szef rządu podkreślił, że podczas dzisiejszego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą nie rozmawiano bezpośrednio o KPO, ale odniósł wrażenie, że „pan prezydent, jeśli chodzi o swoje działania, wymierzone w niezależne sądownictwo, czy w ład konstytucyjny nie zmienił zdania".

Tusk o wypłacie środków z KPO

Tusk – jak podaje „Fakt" – przypomniał, iż tuż po wyborach parlamentarnych udał się do Brukseli i przekonał Unię Europejską do odblokowania części pieniędzy dla Polski pochodzących z programu RePowerEU, będącego częścią KPO. — Komisja Europejska wcale nie jest zniecierpliwiona, nie widzę ryzyka związanego z wypłatą środków z KPO — powiedział premier, odnosząc się do doniesień części mediów, jakoby Polska miała nie dostać pieniędzy z programu RePowerEU.

Tusk zapewnił: „co obiecaliśmy, dowieziemy". Premier wyraził też nadzieję, że prezydent nie będzie wetował ustaw związanych z „powrotem do praworządności", chociaż – jak zaznaczył – rząd jest gotowy na taką politykę ze strony głowy państwa.

Tusk podkreślił również, że nowy polski rząd „cieszy się też pełnym zaufaniem u innych strategicznych partnerów". Premier wymienił w tym kontekście USA, wspominając, że podczas rozmowy z prezydentem USA usłyszał, że cieszy się on ze zmiany rządów w Polsce, co daje nadzieję na owocną współpracę.

Przypomnijmy, że kilka dni temu korespondent Polskiego Radia w USA Marek Wałkuski zapytał gospodarza Białego Domu o to, co sądzi o zmianach politycznych w Polsce i przejęciu władzy przez rząd "bardziej przychylny" Unii Europejskiej.

– Uważam, że to bardzo dobrze – odpowiedział krótko amerykański prezydent.