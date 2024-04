5 mieszkań, 30 pokoi. Taka oferta trafiła do sprzedaży w Poznaniu

Kto często zagląda do serwisów z ofertami nieruchomości, mógł spotkać się z tzw. gotowcami inwestycyjnymi. To mieszkania, które zostały przygotowane do wynajmu i mogą od razu przynosić dochody nowemu właścicielowi. Z reguły na mieszkanie składa się kilka bardzo podobnie umeblowanych pokoi w przeciętnym standardzie. Są tam łózko, szafa biuro, do tego dostęp do wspólnej kuchni i łazienki. Jeśli pierwotnie mieszkanie składało się z dwóch większych pokoi z dostępem do niezależnych okien, przedziela się pomieszczenia na mniejsze, by w mieszkaniu powstały co najmniej cztery sypialnie.

Gotowiec inwestycyjny – co to?

„Gotowiec to propozycja dla inwestorów, którzy mogą czerpać profity od pierwszego dnia po zakupie. Mieszkanie dostosowane pod najem. Dodatkowo ze względu na doskonałą lokalizację, bliskość uczelni jest to świetna propozycja pod kątem inwestycyjnym” – to przykładowa oferta jednego z poznańskich sprzedających.

Gotowce znajdują się przede wszystkim w dużych miastach, bo są skierowane są do studentów i młodych absolwentów. Na rynek trafiają też gotowce w formie kawalerek: sprzedający (często flipper, czyli osoba obracająca w krótkim czasie wieloma nieruchomościami) przygotowuje kilka niewielkich mieszkań, które są wyodrębnione jako samodzielne lokale lub wchodzą w skład większego mieszkania. Każde mieszkanie ma własną łazienkę i kuchnię, więc najemcy są od siebie niezależni. Kawalerki są zaadaptowane (wyremontowane i wyposażone w podstawowym standardzie).

Oferta z Poznania: 5 mieszkań, 30 pokoi

Poznańska agencja nieruchomości pośredniczy w sprzedaży gotowca za, bagatela, 5,2 mln zł. Dużo, ale trzeba też przyznać, że jego powierzchnia jest imponująca, bo to aż 601 mkw. Kamienica składa się z 5 kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Firma obiecuje, że inwestorzy mają gwarantowany zysk 7 proc. w skali roku. „Po 5 latach planujemy remont mieszkań oraz podniesienie standardu pokoi do apartamentów premium i zmianę formuły najmu na krótkoterminową. Tym samym prestiż, wartość inwestycji oraz gwarantowany czynsz zostaną znacznie podwyższone” – obiecuje.

Zapewnia też, że aktualnie wszystkie pokoje są wynajmowane, co ma być dowodem dużego zainteresowania mieszkaniami w kamienicy.

