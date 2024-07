Na plaży w Międzyzdrojach budują luksusowy apartamentowiec. Turyści w szoku, mieszkańcy protestują

Polskie wybrzeże od lat zadziwia nieoczekiwanymi inwestycjami. Jednak ta najnowsza, w Międzyzdrojach, wywołuje prawdziwy szok wśród turystów i miejscowych, bo gigantyczny, luksusowy kompleks powstaje bezpośrednio na plaży. Nad plażą górują żurawie, a dookoła dalej widać wypoczywających turystów.

"Jak to możliwe, że na to pozwolono?" — zastanawiają się zszokowani ludzie w rozmowie z dziennikarzem portalu Business Insider, który był na miejscu i opisał tę niecodzienną inwestycję. Co ciekawe, lokalne władze nabrały wody w usta i nie odpowiadają na pytania dziennikarzy.

Apartamentowiec na plaży w Międzyzdrojach

Za tą bezprecedensową inwestycją stoi firma Asset Home ze Szczecina, która już w zeszłym roku chwaliła się tym, że kompleks o nazwie The Sea Resort będzie zlokalizowany „ w najbardziej unikalnym miejscu przy plaży w Międzyzdrojach” . Tyle że wówczas nikt nie spodziewał się chyba tego, że luksusowy kompleks powstanie tak blisko linii morza, naruszając tym samym nietykalne dotąd wydmy.

Pojechaliśmy sprawdzić postępy budowy. Faktycznie, lokalizacja jest wyjątkowa — do tej pory inwestorzy unikali wznoszenia dużych obiektów na samej plaży. Wydmy były uważane za nietykalne, a mało kto odważył się tam budować hotele czy apartamenty – pisze dziennikarz, który był na miejscu i miał okazję zobaczyć tę niecodzienną inwestycję na własne oczy.

"The Sea Resort to nowa odsłona luksusu oraz inwestowania nad morzem. Wybierz wyjątkowy obiekt z bezpośrednim wyjściem na plażę. Jedna taka inwestycja w Polsce" – chwali się deweloper.

Tego entuzjazmu nie podzielają jednak mieszkańcy Międzyzdrojów, którzy postanowili jasno wyrazić swój sprzeciw wobec tej niecodziennej inwestycji. Na ulicach miasta pojawiły się plakaty, na których Rada Miejska Międzyzdrojów jest określana mianem „rady deweloperskiej”.

Polacy ruszyli tłumnie nad Bałtyk

Choć coraz więcej Polaków planuje urlopy za granicą, to wakacje nad polskim morzem nadal cieszą się dużą popularnością. Natomiast zła wiadomość jest taka, że w tym roku na wakacje wydamy znacznie więcej niż w roku 2023. Według niektórych szacunków może to być kwota rzędu 1550 zł.

