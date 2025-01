Ferie za ponad 3 tys. zł za osobę. Ci Polacy nie będę oszczędzać

Już w przyszłym tygodniu startują tegoroczne ferie zimowe. Jako pierwsi wypoczywać będą (w okresie 20 stycznia – 2 luty) uczniowie z województw:

kujawsko-pomorskie,

lubuskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

wielkopolskie.

Następnie (od 27 stycznia do 9 lutego) ferie będą miały dzieci z woj. warmińsko-mazurskiego i Podlasia, a w okresie 3-16 luty uczniowie z województw: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie. Ostatni termin ferii (od 17 lutego do 2 marca) przewidziano dla dzieci z takich regionów jak: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie.

Ile wydamy w tym roku na ferie?

Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków, o to jakie planują wydatki na tegoroczne ferie. Okazuje się, że ponad połowa respondentów (53,2 proc.) nie planuje w tym roku zimowego wyjazdu. Spośród tych, którzy ferie planują, największa grupa badanych szacuje, że wyda od 1000 do 2000 zł na osobę (15,4 proc.). Co dziesiąty ankietowany prognozuje, że przeznaczy od 500 do 1000 zł na osobę. Niewiele mniej, bo 8,4 proc. szacuje, że będzie to od 2000 do 3000 zł na osobę. Co ciekawe zbliżony odsetek przewiduje feryjne wydatki na poziomie niższym niż 500 zł i powyżej 3000 zł. W pierwszym przypadku jest to 4,9 proc., w drugim zaś 5,4 proc. 2,4 proc. ankietowanych nie jest w stanie przewidzieć, ile wyda w tym roku na ferie.