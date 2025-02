Polacy segregują śmieci. Wyróżnia się szczególnie jedna grupa

Od lat w Polsce obowiązuje system segregacji śmieci, co w praktyce oznacza, że odpady powinniśmy umieszczać w konkretnych kontenerach:

Żółte pojemniki — metale i tworzywa sztuczne,

Niebieskie pojemniki — papier,

Zielone pojemniki — szkło,

Brązowe pojemniki — bioodpady

Szare pojemniki — odpady mieszane.

Na początku tego roku pojawił się nowy kontener, który ma służyć do zbierania zużytej odzieży oraz tekstyliów.

Polacy o segregowaniu odpadów

Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków czy segregują śmieci. Aż 78,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a zaledwie 1,9 proc. respondentów przyznało, że nie wypełnia tego obowiązku. 19,3 proc. badanych zadeklarowało, że segreguje, ale tylko niektóre rodzaje odpadów. Może to mieć związek z faktem, iż wiele osób w przypadku części produktów czy opakowań ma problem ze wskazaniem właściwego pojemnika. Bywają sytuacje, gdy wydawać by się mogło naturalny dla konkretnego produktu/opakowania kontener okazuje się nieprawidłowy. Sztandarowym przykładem jest tu karton po mleku, który mimo że z wierzchu jest pokryty tekturą, to w środku ma także elementy plastikowe czy metalowe, dlatego powinien wylądować w żółtym pojemniku.

Z badania wynika, że śmieci segregują najczęściej najstarsi uczestnicy badania w wieku 50 plus (84,1 proc.), a także zarabiający od 5000 do 7000 zł netto (83 proc.). Do tego, że nie segregują stosunkowo często przyznawali się zarabiający powyżej 7000 zł „na rękę” i mieszkańcy wsi (po 8 proc.) O częściowej segregacji najczęściej mówili najmłodsi respondenci w wieku 18-24 lata (35 proc.).

Kiedy ułatwienia w segregacji?