Polacy o benefitach pracowniczych. Narzekamy na jedno

Zmienia się podejście Polaków do benefitów pracowniczych. Ich bogata oferta, którą pracodawcy często podkreślą już na poziomie ogłoszeń rekrutacyjnych, powoduje, że coraz częściej traktowane są jako standard, a nie bonus.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu „Benefity pracownicze. Trendy na 2025" przygotowanego przez Up Bonus, ponad połowa Polaków uważa dodatki pozapłacowe za ważny element wynagrodzenia. 54 proc. respondentów nie ukrywa, że wpływają one na decyzję o przyjęciu oferty pracy.

Polacy nie znają wartości benefitów

Twórcy raportu zwracają uwagę, że 40 proc. badanych nie ma świadomości, ile kosztują oferowane świadczenia. Tymczasem – jak podkreślają autorzy dokumentu – informacja o realnej wartości oferowanych świadczeń może istotnie przyczynić się do zatrzymywania w firmach talentów i być silnym argumentem w rozmowach z pracownikami o ewentualnych podwyżkach. Z badania wynika, że rozmowy w tej sprawie planuje blisko 60 proc. pracowników, podczas gdy podniesienie pensji ma w planach jedynie co czwarty pracodawca. Ta dysproporcja to wyraźny sygnał dla firm, które z jednej strony muszą zweryfikować kafeterię dostępnych świadczeń, a z drugiej dostosować ją do realnych potrzeb pracowników.

– Jednym z najważniejszych wniosków, który wyłania się z obserwacji rynku świadczeń pozapłacowych, jest fakt, że sama oferta benefitowa – nawet jeśli jest szeroka i atrakcyjna – nie wystarczy, by realnie budować zaangażowanie i lojalność pracowników. Dużym wyzwaniem, przed którym stoją dziś pracodawcy, jest efektywna komunikacja wartości oferowanych benefitów. Pracownicy często nie mają pełnej świadomości, ile realnie są warte wszystkie dodatki pozapłacowe, które otrzymują od pracodawcy – komentuje Tomasz Sitarski Commercial and Marketing Director, Up Bonus.

– Większość z nich jest w stanie szybko określić wysokość swojej pensji, ale zapytani o łączną wartość benefitów, najczęściej nie potrafią jej wskazać. To pokazuje, że brakuje narzędzi i mechanizmów, które w przystępny i systematyczny sposób prezentowałyby pracownikom pełny obraz ich pakietu wynagrodzenia całkowitego – dodaje.

Autorzy raportu podkreślają, że dostosowanie świadczeń do rzeczywistych potrzeb pracowników staje się istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firm. A potrzeby te kształtuje szereg czynników, wśród których istotnymi są zarówno dobrostan pracowników, jak i zadowolenie z sytuacji na rynku pracy. Te zaś – w porównaniu z ubiegłym rokiem – spada.

Sprzeczne oczekiwania?

Do zmiany tej sytuacji mogłaby przyczynić się zindywidualizowana oferta benefitów. Tymczasem, jak wynika z raportu Up Bonus, blisko połowa Polaków uważa, że nie odpowiada ona ich oczekiwaniom. Propozycje, które mają największy wpływ na pozytywny wizerunek pracodawcy to według badanych:

prywatna opieka zdrowotna (47 proc.),

karty podarunkowe (46 proc.),

elastyczne godziny pracy (39 proc.).

Twórcy raportu zwracają uwagę, że mamy do czynienia z pewną sprzecznością. Z jednej strony oczekujemy indywidualizacji benefitów, a z drugiej niezmiennie najbardziej cenimy te tradycyjne, które często traktowanej są jako standardowy element oferty zatrudnienia. Sytuacja ta jednak zaczyna ulegać zmianie. Jak wynika bowiem z raportu, wśród benefitów, na które liczą pracownicy w przyszłości, są karty podarunkowe (37 proc.) oraz dodatkowe dni płatnego urlopu (35 proc.).

– Popularne świadczenia, takie jak prywatna opieka zdrowotna czy ubezpieczenie na życie są dziś standardem, a ich brak może negatywnie wpływać na wizerunek firmy. Coraz większą popularność zyskują jednak rozwiązania personalizowane, np. budżety kafeteryjne, pozwalające pracownikom wybierać benefity zgodne z ich potrzebami – mówi Dorota Hechner Head of HR Consulting Devire.

– Wyraźne są również różnice między potrzebami przedstawicieli różnych pokoleń. Doskonale ilustruje to fakt, że młodsi pracownicy szczególnie cenią benefity wspierające równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz rozwój osobisty, takie jak dodatkowe dni urlopowe, elastyczne godziny pracy czy dofinansowanie kursów. Starsi zaś cenią prywatną opiekę medyczną, czy ubezpieczenie na życie – dodaje.

Raport Benefity pracownicze. Trendy na 2025 opracowany został na podstawie badania zrealizowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Up Bonus. Luty 2025 r., n= 1046.

