mBank na sprzedaż. Co dalej z jednym z największych banków w Polsce?

Kupnem udziałów w mBanku nie jest zainteresowane Państwo, a na pewno nie za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Na Twitterze informacje o potencjalnym zaangażowaniu w transakcje zdementował Paweł Borys, prezes PFR.

„W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy i inwestorów o mBank, informuje, że PFR nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych. Przepraszam, że muszę rozczarować, bo zapewne byłby to świetny news” – poinformował szef PFR.

mBank będzie polski?

mBank jest wyceniany na 13,5 mld złotych. Jak twierdzą eksperci, jest do dobrze prosperujący bank, który przynosi setki milionów złotych zysku. Dlaczego więc Commerzbank ma zamiar go sprzedać? To próba ratowania sytuacji banku, który odczuwa panujące w Niemczech spowolnienie. Niedawno mówiło się o możliwości fuzji dwóch największych banków zza zachodniej granicy. Commerzbank nie połączył się jednak z Deutsche Bankiem, w wyniku czego, w tym pierwszym szykowane są zwolnienia około 4300 pracowników.

Na razie nie ma również komentarza ze strony polskich banków, które mogłyby być zainteresowane przejęciem mBanku. Spekuluje się, że PKO Bank Polski oraz Pekao S.A. mogłyby sobie pozwolić na taki ruch. Przejęcie czwartego co do wielkości banku na rynku polskim mogłoby bardzo pozytywnie wpłynąć na ugruntowanie pozycji na rynku.

