WhatsApp coraz bardziej popularny. Ma już 2 mld użytkowników

WhatsApp, aplikacja do przesyłania wiadomości mobilnych, powstała w 2009 roku, a pięć lat później została kupiona przez Facebooka. Transakcja została wyceniona na 19 miliardów dolarów, co do dziś jest największym przejęciem tego giganta mediów społecznościowych.

WhatsApp jest dumny ze swojej technologii szyfrowania, dzięki której ​​wszystkie treści w czatach są domyślnie zabezpieczone. Według zapewnień na blogu WhatsAppa, nawet WhatsApp nie może czytać wiadomości ani słuchać rozmów swoich użytkowników.

Technologia ta budzi jednak kontrowersje – np. w Indiach, gdzie WhatsApp ma więcej użytkowników niż jakakolwiek inna aplikacja do przesyłania wiadomości, rząd wezwał do wprowadzenia przepisów zapewniających dostęp do zaszyfrowanych danych. W Australii i Wielkiej Brytanii mówi się o podobnych przepisach. W październiku ub.r. William Barr, amerykański prokurator generalny, poprosił Facebooka o opóźnienie planów szyfrowania wiadomości na swojej platformie, powołując się na fakt, że zaszyfrowane aplikacje do przesyłania wiadomości sprzyjają szerzeniu się terroryzmu.

WhatsApp zdecydowanie broni swojej technologii szyfrowania. „Nie pójdziemy na kompromis w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ uczyniłoby to ludzi mniej bezpiecznymi” mówią przedstawiciele firmy, zapewniając, że współpracuje ona z najlepszymi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa.