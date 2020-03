Greta Thunberg gwałcona przez spółkę naftową. Naklejki wywołały burzę

Naklejka przedstawia kobietę z dwoma długimi warkoczami (charakterystycznymi dla nastoletniej aktywistki), które trzyma mocno mężczyzna. Poniżej pasa znajduje się imię Greta, a nieco niżej logo X-Site Energy. „Robią się coraz bardziej zdesperowani. To pokazuje, że wygrywamy” – skomentowała sprawę na Twitterze Greta Thunberg.

Wpis aktywistki wywołał ogólnoświatowe zainteresowanie sprawą i zmusił firmę X-Site Energy do wydania oświadczenia w sprawie. „Zdajemy sobie sprawy, że nie wystarczy przeprosić za obrazek powiązany z logo naszej firmy na naklejkach (...) Nie odzwierciedla to wartości tej firmy i jej pracowników. Głęboko żałujemy, jeżeli u kogoś wywołało to ból. Nieostrożnym działaniem zawiedliśmy naszych pracowników, rodziny, klientów. Tak jak staramy się zmniejszać wpływy naszej branży na środowisko, jesteśmy zobowiązani do uczenia się i naprawiania swoich błędów. Będziemy lepsi” – czytamy.

Zdjęcia przedstawiające naklejkę wywołały oburzenie w całej Kanadzie, a firma została oskarżona o produkowanie pornografii dziecięcej. Kanadyjska Królewska Policja Konna podała jednak w oświadczeniu, że naklejka, choć nieodpowiednia, nie spełnia kryteriów do rozpoczęcia postępowania karnego.

Twórca grafiki: To okropne

Co ciekawe, German Canalla, artysta z Argentyny, zamierza pozwać firmę X-Site Energy za wykorzystanie stworzonej przez niego grafiki do wyprodukowania „okropnych” naklejek. – Zrobiłem rysunek erotyczny, ponieważ wszyscy uprawiają seks, czy jakkolwiek to nazywamy. Ale oni zmienili to na gwałt nastolatki i to jest złe. Nie wiem, jak dorośli mężczyźni mogą myśleć, że to żart – mówi mężczyzna w rozmowie z Vice.

Czytaj także:

Pharrell Williams sprzedaje swój ogromny dom na Mulholland Drive. Cena? 17 mln dolarów