5 mln złotych od Grupy Lotos dla czterech szpitali. M.in. na zakup respiratorów

– Chcemy mieć realny wpływ na pomoc w walce z koronawirusem. Nasza firma jest odpowiedzialna społecznie, dlatego w obliczu tej trudnej sytuacji, która dotknęła każdego z nas, zdecydowaliśmy się wspomóc cztery szpitale: dwa z województwa pomorskiego i dwa z zachodniopomorskiego. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy placówki te będą lepiej przygotowane do walki w czasie epidemii koronawirusa – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Pomoc realizowana we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych kierowanym przez wicepremiera Jacka Sasina polega na wyposażeniu szpitali w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Ma on znacząco poprawić standard leczenia chorych oraz ułatwić pracę personelowi medycznemu.

Aby skierować pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, firma wspólnie ze szpitalami ustaliła listę potrzeb. To respiratory, łóżka szpitalne, środki ochrony osobistej, środki higieniczne, termometry bezdotykowe, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne środki niezbędne do opieki nad pacjentem z SARS-CoV-2.

Grupa LOTOS wesprze:

7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Dwa szpitale, w Gdańsku i Szczecinie, to placówki medyczne przekształcone przez Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego w jednoimienne szpitale zakaźne, które zajmują się wyłącznie pacjentami zakażonymi koronawirusem. Mogą również leczyć osoby posiadające inne schorzenia, dlatego ich dobre wyposażenie jest niezwykle istotne.

