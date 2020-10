Największy producent leków w Polsce planuje zwolnienia grupowe

„W tym tygodniu Polpharma, kontrolowana przez miliardera Jerzego Staraka, poinformowała pracowników o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Do końca roku pracę ma stracić 250 osób” – czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu.

Nowa rzeczywistość

Co ciekawe, spółka notuje zyski. Zwolnienia nie wynikają więc raczej z trudnej sytuacji finansowej. W liście do pracowników miało paść określenie o konieczności „dostosowania się do nowej rzeczywistości rynkowej”. Zdaniem dziennika może chodzić o redukcję etatów, które związane są z przestarzałym już procesem produkcyjnym i niemieszczących się w nowym modelu biznesowym zakładanym przez firmę.