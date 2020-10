Nocna decyzja premiera. Spółki Skarbu Państwa dostały nową misję

Szef KPRM mówił o budowie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, za którą odpowiadał. Jak podkreślił, takie rozwiązania są potrzebne ze względu na duże przyrosty zachorowań. Przy okazji zdradził, że premier w budowę infrastruktury szpitalnej włączył państwowe spółki. Dworczyk dodał, że to dodatkowa pula szpitali poza tymi, które są budowane we wszystkich województwach. – Za tamte szpitale odpowiedzialni są wojewodowie, teraz dołączają do nich Spółki Skarbu Państwa – mówił Dworczyk. Podkreślił, że w ten sposób ma powstać ponad 3 tys. dodatkowych miejsc dla chorych na COVID-19.

Gdzie zostaną zbudowane szpitale tymczasowe? – W Mazowszu zostały wskazane Płock i Ostrołęka. W pozostałych przypadkach wskazano tylko województwa: Śląsk, Małopolska i Pomorze – mówił Michał Dworczyk, informując o projektach, które na zlecenie premiera mają realizować państwowe spółki.

Konferencja premiera

– Przyrosty dzienne powodują, że służba zdrowia, która jest teraz na skraju wytrzymałości, jeżeli nie wprowadzimy nadzwyczajnych rozwiązań, może w ogóle ulec pod ciężarem napływu chorych – mówił szef KPRM. Zapowiadając dzisiejszą konferencję prasową premiera, Michał Dworczyk przyznał, że Mateusz Morawiecki będzie mówił o kolejnych obostrzeniach. Dodał jednak, że rząd nie chce wprowadzać całkowitego lockdownu tak długo, jak będzie to możliwe.

