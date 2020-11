Starship zabierze ludzi na Marsa. Tak będzie wyglądał lot

Od startu przez umieszczenie satelitów na orbicie, aż po lądowanie Falcona Super Heavy i samego statku. Na YouTube pojawiła się animacja, która przedstawia prognozowany przebieg jednej z pierwszych misji Starshipa. Pojazd SpaceX docelowo ma posłużyć do lotu pierwszych ludzi na Marsa.

W animacji pokazano możliwości wykorzystania Starshipa do misji, które wykonują obecnie rakiety Falcon 9. Widzimy, że w towarowej wersji pojazdu w luku bagażowym będzie możliwość przenoszenia np. satelitów systemu Starlink. W momencie, gdy do tego celu zacznie być wykorzystywany Starship, misje staną się jeszcze bardziej efektywne kosztowo.

Starship. SN8 poleci na orbitę

Obecnie trwają prace nad prototypem SN8. Przeszedł on już standardowe testy statyczne silnika, następnie zamontowano w nim dwa dodatkowe Raptory. Testy odpalenia trzech silników również zakończyły się powodzeniem. To jednak nie wszystkie zadania, które SpaceX stawia przed SN8. Jak poinformował Elon Musk ten prototyp, na którym zamontowano już zwieńczenie poszycia i klamy, wzniesie się na 60 tys. stóp (ponad 18 tys. metrów), a następnie spróbuje wylądować. Wszystko to w bazie SpaceX w Boca Chica w Teksasie.

Czytaj też:

Starship krok bliżej Marsa. Kluczowy test zakończony powodzeniem