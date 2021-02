Nowa marka na polskim rynku, rusza z nią Orlen. Koncern chce też rozwinąć usługi kurierskie

W poniedziałek 8 lutego Orlen ogłosił swoje nowe plany na ofertę pozapaliwową. Koncern zamierza zbudować nową markę detaliczną „Orlen w ruchu” oraz uruchomić usługę „Orlen Paczka”, która obejmie zarówno maszyny paczkowe, jak i punkty do nadawania i odbierania paczek.

– Nowoczesne formaty sklepowo-gastronomiczne, które budujemy pod marką „ORLEN w ruchu”, to nowa jakość na rynku. Powstanie sieć ok. 900 takich obiektów. Mocno zainwestujemy również w segment usług kurierskich, oferując klientom dostęp do ponad 10 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym 2 tys. automatów paczkowych. Stawiane one będą w atrakcyjnych lokalizacjach – mówił na konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

„Orlen w ruchu” i „Orlen Paczka”

Orlen szacuje, że nowe punkty sprzedaży detalicznej, wpisujące się w markę „Orlen w ruchu”, będą dzieliły się na trzy rodzaje obiektów, skupiających się głównie na produktach gastronomiczno-sklepowych:

W formacie A będą to obiekty liczące około 20 metrów kwadratowych;

W formacie B będą liczyć 60-70 m2 (zarówno wolnostojące, jak i zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych);

Kąciki kawowe ze zautomatyzowaną sprzedażą (powstaną m.in. na dworcach czy w biurowcach).

W przypadku usług kurierskich „Orlen Paczka” koncern deklaruje:

Automaty paczkowe będą zlokalizowane na stacjach paliw ORLEN, przy wybranych lokalizacjach RUCHu oraz w innych atrakcyjnych miejscach, dostępnych 24/7. Klienci będą mogli korzystać z automatów paczkowych w łatwy i intuicyjny, a zarazem bezpieczny sposób – w tym celu PKN ORLEN udostępni aplikację mobilną.

Takich punktów „Orlen Paczka” będzie ponad 10 tys. (w nich będzie można nadawać i odbierać przesyłki). Do końca 2021 roku takich punktów ma być 5,5 tys. Natomiast w przypadku automatów paczkowych ma ich powstać w tym roku około 500.

„Jednocześnie rozwijane będą kioski RUCHu, których obecnie jest ok. 1200. Do końca roku zostanie uruchomione kolejnych 100” – deklaruje Orlen.

