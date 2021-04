Dwugłos w Ministerstwie Rozwoju. Chodzi o certyfikat dla zaszczepionych

Które przedsiębiorstwa zostaną otwarte w pierwszej kolejności? Wiceminister Olga Semeniuk została zapytana, których z zamrożonych branż brakuje jej najbardziej.

– Po półtora roku walki z pandemią brakuje każdej zamkniętej branży. 2 mln aktywnych przedsiębiorstw w Polsce to skarb i mam nadzieję, że już niedługo wszystkie wrócą do pracy – powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, która była gościem programu Graffiti w Polsat News. Jednocześnie przypomniała, że na oficjalne decyzje należy czekać do konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. – Jutro minister przedstawi założenia. Ostateczne decyzje zapadną jutro około godziny 10 na Rządowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – przypomniała.

Luzowanie obostrzeń 28 kwietnia

Które branże powinny zostać odmrożone według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii? – My rekomendujemy stopniowe odmrażanie kolejnych branż z zachowaniem protokołów bezpieczeństwa – powiedziała wiceminister. – Mówimy o branżach, które są najdłużej zamknięte, jak eventy, czy gastronomia. Chodzi też o wszystkie wydarzenia, które można przeprowadzić na świeżym powietrzu – komunie, wesela, czy działalność ogródków restauracyjnych. Chodzi też oczywiście o branżę fitness – wskazała.

Wiceminister nie chciała podać konkretnego terminu odmrożenia kolejnych branż, ale zaznaczyła, że wierzy, że odbędzie się to jeszcze w maju. – Nie chcę mówić, czy to będzie połowa, czy końcówka maja. Chciałaby też przestrzec, że te terminy mogą ulegać zmianie. Mam nadzieję, że restrykcje pozwolą nam stopniowo odmrażać gospodarkę – powiedziała.

Certyfikat dla zaszczepionych

Wiceszefowa resortu rozwoju odniosła się także do słów swojego przełożonego – Jarosława Gowina w sprawie certyfikatów szczepienia. Zdaniem wicepremiera, takie zaświadczenia powinny dawać możliwość korzystania np. z restauracji.

– Nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Pan Premier Jarosław Gowin oczywiście ma prawo takie rozwiązania sugerować. Szczepionka jest fakultatywna. Oczywiście zachęcamy do jej przyjmowania, bo pozwoli nam to wrócić do normalności – powiedziała.

