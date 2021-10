Polska atrakcja turystyczna wśród dziesięciu czołowych w Europie według Google'a

Park rozrywki Energylandia w Zatorze zajął ósme miejsce w rankingu popularności wyszukiwania informacji o atrakcjach turystycznych w Europie. Zestawienie przygotował Google. Nie ocenia ono atrakcyjności miejsc, a jedynie częstotliwość wyszukiwania danego hasła w internecie. Energylandia została otwarta zaledwie 7 lat temu, a już zdobyła ogromną popularność.

Lista najczęściej wyszukiwanych atrakcji w Europie w 2021 roku:

1.Wieża Eiffla w Paryżu

2.Sagrada Familia w Barcelonie

3.Muzeum Luwr w Paryżu

4.Europa-Park w miejscowości Rust w Niemczech

5.Koloseum w Rzymie

6.Plitwickie Jeziora w Chorwacji

7.Wybrzeże Amalfi we Włoszech

8.Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie)

9.Katedra w Mediolanie

10.Camp Nou w Barcelonie

Miło być w takim towarzystwie

W Energylandii nie kryją zadowolenia.

- Bycie w towarzystwie takich atrakcji turystycznych jak wieża Eiffla, Sagrada Familia czy Luwr to wielki zaszczyt i niesamowita duma – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” rzecznik Energylandii Kris Kojder. – Szczególnie, że polski park rozrywki przegonił w rankingu kultowy Disneyland oraz wiele innych znanych europejskich parków rozrywki, ustępując miejsca na liście jedynie niemieckiemu Europa Parkowi.

W zestawieniu znalazły się dwa parki rozrywki. Europa-Park to największy w Niemczech i trzeci pod względem wielkości park rozrywki w Europie. Znajduje się w miejscowości Rust, w południowo-zachodnich Niemczech. Otwarto go 12 lipca 1975 roku. Nazwa parku nie jest przypadkowa: podzielony jest na 15 stref tematycznych, które reprezentują kraje europejskie. W planach jest strefa nawiązująca do Polski i innych krajów Europy środkowej.

Z kolei Energylandia tonajwiększy park rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji na obszarze 43 hektarów. Położona jest w Zatorze w województwie małopolskim. Największą atrakcją Energylandii jest Roller Coaster Hyperion. To najwyższa i najszybsza kolejka górska w Europie. Rozpędza się do 142 km na godzinę. Hyperion został oddany do użycia w 2018 roku.

Energylandia jest też najczęsciej wyszukiwaną atrakcją turystyczną w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się wrocławskie zoo, a na trzecim miejscu – Łazienki Królewskie w Warszawie. Na czwartym miejscu listy najczęściej „googlowanych” atrakcji jest Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, oddalone o zaledwie 20 km od Zatoru.

Czytaj też:

Będzie nowa strefa w Energylandii. Otwarcie w 2021 roku