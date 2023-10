Pandora Gate uderza w Kanał Sportowy. Kolejny sponsor zrywa współpracę

Na polskim YouTubie trwa istne trzęsienie ziemi związane z tak zwaną Pandora Gate, którą ujawnili Sylwester Wardęga i Konopskyy. Ich filmy, na których przedstawione zostały skandaliczne zachowania popularnych polskich influencerów, pobijają rekordy oglądalności. Cała sprawa wyszła jednak poza środowisko twórców internetowych. Ujawnionymi szczegółami zainteresowali się politycy i prokuratura.

Sharp zrywa współpracę z Kanałem Sportowym

W całą sprawę nie jest zaangażowany Kanał Sportowy, ale również ten, niezwykle popularny kanał, w którym, jak sama nazwa wskazuje, przeważają treści sportowe, został dotknięty aferą.

Firma straciła od ujawnienia afery już dwóch dużych sponsorów. Wszystko przez poranne pasmo KS Poranek, które ma formę podobną do tak zwanych telewizji śniadaniowych i nie zawsze porusza tematy sportowe. Jest to program prowadzony w nieco luźniejszej formie, co właśnie odbiło się na kontraktach reklamowych.

„Chcielibyśmy jasno podkreślić, że jako sponsor nie mieliśmy żadnego wpływu na scenariusz tego odcinka, a przedstawione w nim treści nie są zgodne z naszymi wartościami i standardami. Jako firma z ponad 100-letnią tradycją zawsze kładziemy nacisk na etykę, szacunek i uczciwość w każdym obszarze działalności, a zaprezentowane przez Kanał Sportowy zachowania są niezgodne z naszymi fundamentalnymi zasadami” – czytamy w oficjalnym komunikacie firmy Sharp.

Co było powodem decyzji firmy? Chodzi o żart, który padł podczas prezentowania prognozy pogody przez jedną z prowadzących. Podczas odczytywania prognozy z promptera Monika Wądołowska powiedziała: prognozowane temperatury w różnych regionach to od 15 do 19 stopni, przeczytała początek zdania – że te temperatury są „prawie tak niskie, jak wiek dziewczyn…” . Prowadząca nie dokończyła czytać „żartu”, ale zrobili to za nią koledzy, którzy siedzieli w studiu. „Prawie tak niskie, jak wiek dziewczyn, które były podrywane przez niektórych polskich influencerów” – dokończył Jakub Białek.

Oświadczenie Kanału Sportowego

„Do sprawy odniósł się zarząd Kanału Sportowego w opublikowanym na portalu X oświadczeniu. “Kanał Sportowy stanowczo potępia wszelkiego rodzaju patologiczne i hańbiące zachowania w stosunku do osób nieletnich, które zostały ujawnione w ostatnich dniach w polskim internecie w ramach tzw. „Pandora Gate”” – czytamy w oświadczeniu.

„Na naganę i potępienie zasługują także zachowania, które miały miejsce w ramach jednego z naszych formatów “KS Poranek”. Zdajemy sobie sprawę, że tematyka związana z ujawnionymi patologiami nie powinna być przedmiotem żartów i przepraszamy za zaistniałe, zdecydowanie niedopuszczalne zdarzenia” – czytamy dalej.

