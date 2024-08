Lego i Nike w nietypowej współpracy. To może być hit!

Lego oraz Nike, dwie znane na całym świecie marki, ogłosiły rozpoczęcie współpracy. W ramach tego partnerstwa planowane jest stworzenie serii produktów, treści oraz atrakcji, które będą sygnowane wspólną marką. Informacje te zostały przekazane w oficjalnym komunikacie prasowym.

Nike współpracuje z Lego

Celem kooperacji obu firm jest promowanie sportu oraz kreatywnej zabawy wśród dzieci i ich rodziców. Projekt ma rozpocząć się w przyszłym roku i będzie skierowany do globalnej publiczności.

Według przedstawicieli obu firm, to długoterminowe partnerstwo ma na celu pokazanie, jak istotną rolę odgrywa zabawa w kształtowaniu życia dzieci i młodzieży. Współpraca ta ma również nawiązywać do wcześniejszych inicjatyw wspierających dzieci, takich jak działania na rzecz ustanowienia 11 czerwca Międzynarodowym Dniem Zabawy, co zostało wsparte przez Lego i Nike.

Wiceprezes ds. rozwoju marki w Grupie Lego, Alero Akuya, wyraziła entuzjazm z powodu współpracy z Nike. Podkreśliła, że wspólnie firmy zamierzają łączyć kreatywną zabawę z aktywnością fizyczną, tworząc innowacyjne rozwiązania, które zaangażują i zainspirują dzieci na całym świecie do rozwijania swojej wyobraźni.

Cal Dowers, wiceprezes ds. globalnych produktów dla dzieci w Nike, Inc., dodał, że celem partnerstwa jest kreowanie bardziej dostępnej i integracyjnej przyszłości, gdzie dzieci niezależnie od wieku i umiejętności będą miały większą motywację do podejmowania aktywności fizycznej. Wspólnie z Lego, Nike chce zaprosić wszystkie dzieci do odkrywania nowego podejścia do sportu i kreatywnej zabawy.

Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących konkretnych produktów, które powstaną w wyniku współpracy, jednakże opublikowano już pierwsze grafiki promujące partnerstwo obu marek.

