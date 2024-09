5 lat Centralnego Dom Technologii. „Absolwenci będą noblistami"

12 września w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 5. rocznicy utworzenia Centralnego Domu Technologii (CDT). Wydarzenie zgromadziło m.in. nauczycieli i przedstawicieli oświaty, uczestników zajęć, partnerów CDT oraz przedstawicieli branży i lokalną społeczność.

Nauczanie w duchu STEAM

Centralny Dom Technologii, to centrum edukacyjne realizowane przez zespół pasjonatów nowoczesnej edukacji, którzy wspólnie promują nauczanie w duchu STEAM (edukacja opierająca się na takich filarach jak: nauka, technologia, sztuka, matematyka, inżynieria). Projekt jest realizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Głównymi grupami odbiorców CDT są klasy szkolne, którym CDT proponuje warsztaty (stacjonarnie i online) z zakresu kompetencji przyszłości, nowych technologii, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju, a także nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy i osoby związane z oświatą), którym CDT proponuje szkolenia stacjonarne, cotygodniowe webinary („Piątki dla Nauczycieli”) i konkurs na scenariusz lekcji („Edukacja Jutra”) z zakresu najnowszych narzędzi edukacyjnych, najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych i nieszablonowego podejścia do edukacji. Trzecią grupą odbiorców są seniorzy (osoby 60+; projekt „Cyfrowi Debiutanci”), którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z technologią lub chcą się podszkolić.

– Centralny Dom Technologii od pięciu lat jest naszym kluczowym projektem. Powstał po to, by stworzyć przestrzeń, w której rozmowy, edukacja, innowacje będą mogły się odbywać w sprzyjającym klimacie. To właśnie tutaj spotyka się biznes, innowacje, a przede wszystkim dzieci, młodzież, nauczyciele i wszyscy ci na których zależy nam, aby w tej naszej edukacji mogli się rozwijać. Skupiamy się głównie na kompetencjach cyfrowych, ale bliska nam jest również przedsiębiorczość, cyberbezpieczeństwo, zdobywanie kompetencji, które w przyszłości będą nam niezbędne na rynku pracy. Skupiamy się też na kreatywności i krytycznym myśleniu. Wszystko to w ramach metodologii STEAM – mówiła podczas gali prezes Fundacji PFR Magdalena Grzankowska.

Uczestniczący w wydarzeniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Piotr Matczuk wyraził nadzieję, że „absolwenci Centralnego Domu Technologii będą przyszłymi noblistami i przyczyniać się będą do tego, że misja Centralnego Domu Technologii i naszej fundacji będzie spełniana”.

Osiągnięcia CDT

Jako największe osiągnięcia Centralnego Domu Technologii wskazano m.in. organizację 2200 warsztatów i webinarów, 53 tys. uczestników zajęć online i stacjonarnych, 50 autorskich projektów, 30 konferencji i szkoleń biznesowych.

Podczas urodzinowej gali poruszono wątek prowadzonych od kilku lat w CDT badań dotyczących relacji dzieci z robotami humanoidalnymi, pn. „Percepcja robotów przez dzieci w zależności od płci i zachowania asertywnego”. O wynikach tych badań mówili partnerzy CDT, przedstawiciele HumanTech Center Uniwersytetu SWPS Ariadna Gołębicka i dr Konrad Maj, a także sam robot Pepper. Jeden z eksperymentów miał na celu sprawdzenie, jak dzieci reagują na robota, który odmawia im wykonania zadania. Okazało się, że najmłodsi preferują ton rozkazujący w stosunku do robota, a tendencja ta rośnie, gdy płeć robota określona jest, jako żeńska.

– Młodsze dzieci mają silniejszą tendencję do antropomorfizacji robotów – przypisywania im cech ludzkich. Trudno im traktować robota, jako urządzenie, traktują go w kategoriach ludzkich – tłumaczył dr Maj.

Zadbaj o higienę...cyfrową

Podczas gali poruszono również temat dotyczący cyberbezpieczeństwa oraz troski o higienę cyfrową, m.in. wśród dzieci. Mówiła na ten temat Magdalena Bigaj, twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, medioznawczymi, badaczka i działaczka społeczna, ekspertka zespołu ds. dialogu w edukacji Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej oraz autorka książki „Wychowanie przy ekranie – Jak przygotować dziecko do życia w sieci?”.

Bigaj podkreślała, że w „higienie cyfrowej najważniejsze jest zrozumienie, że nowe technologie na nas wpływają”. Ekspertka zaleca, by higieny cyfrowej uczyć całe społeczeństwo, bez względu na wiek, zaczynając od siebie. Rekomenduje też m.in. wzmocnienie szkoły w autonomicznym, partycypacyjnym rozwiązaniu sprawy telefonów w szkołach i pilne wprowadzenia przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Plany na przyszłość

W trakcie wydarzenia zaprezentowano również nowy program edukacyjny CDT na rozpoczynający się rok szkolny 2024/2025, który łączy dotychczasowe cele z nowymi tematami i działaniami. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in.:

Dla klas:



– Edukacyjny Wehikuł Czasu (I. edycja) – program łączący naukę metodą STEAM z edukacją historyczną poprzez warsztaty z wykorzystaniem filmów VR. Dofinansowanie: Muzeum Historii Polskie, w ramach programu Patriotyzm Jutra.

– Cyfrowy Kierunkowskaz (IV. edycja) – cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu programowania, modelowania 3D i ekologii. Dofinansowanie: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

– Cyfrowa Przedsiębiorczość – cykl szkoleń dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący zakładania i prowadzenia działalności online, poprzez tworzenie strony internetowej i prototypu aplikacji. Partner Allegro.

– Świat Pieniądza (II. edycja) – projekt dla szkół podstawowych, obejmujący warsztaty, materiały dla nauczycieli, publikacje dla uczniów i uczennic oraz konkurs w tematyce przedsiębiorczości i oszczędzania.

Dla nauczycieli:



– Edukacja Jutra (VI. edycja) – konkurs na najlepsze scenariusze lekcji. Partner Allegro.

– Edukacyjny Wehikuł Czasu (I. edycja) – cykl webinarów na temat korzystania z nowoczesnych narzędzi w edukacji historycznej. Dofinansowanie: Muzeum Historii Polskie, w ramach programu Patriotyzm Jutra.

– Piątki dla nauczycieli – regularne, cotygodniowe webinaria z ekspertami i nauczycielami z całej Polski.

– Edukacja dla przyszłości – program szkoleń w metodzie STEAM, czyli dwa pełne dni szkoleniowe z metody STEAM oraz wybranej technologii edukacyjnej (druku 3D, robotów edukacyjnych lub mikrokontrolerów). Aby oferta edukacyjna CDT mogła docierać jak najdalej, warsztaty odbywają się nie tylko w Warszawie, a także we współpracy z Centrami i Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w całej Polsce. Dofinansowanie z budżetu państwa, ze środków Narodowego Instytutu Wolności

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Dla seniorów



– Cyfrowi Debiutanci – dwa dni szkoleń zarówno z podstaw obsługi smartfona jak i komputera – cyberbezpieczeństwo, komunikacja, serwisy i aplikacje rządowe oraz specjalne „puste tematy”, które zostaną wypełnione potrzebami i wyzwaniami edukacyjnymi uczestników. Dofinansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu na rzecz Osób Starszych,,Aktywni+” na lata 2021-2025.

